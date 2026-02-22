Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес объяснил в разговоре с 24 Каналом, что именно позволит Европе защититься. Он предположил, или уже Россия ведет войну против европейцев.

К теме Будет хуже "СВО": Лавров заявил, что Россия "разнесет" Европу, если та нападет

Готова ли Россия бросить вызов НАТО?

"Самый эффективный способ защитить Европу – это убедиться, что Украина победит. Тогда не придется погибать ни одному немецкому, британскому или польскому военному, если европейские страны дадут Киеву все, что ему нужно. Это лучший способ убедиться, что Россия никогда не будет атаковать остальную Европу, частью которой является Украина", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Ходжес считает, если Украина потерпит поражение и Россия в конце концов сможет достичь своей цели, то в течение еще нескольких лет Москва может подготовиться к нападению, например, на Латвию или Литву.

Обратите внимание! Генсек НАТО Марк Рютте считает, что сегодня Альянс имеет достаточно силы, чтобы Россия не решилась нападать на страны, являющиеся его участниками. Рютте отметил, что в случае противостояния с Россией, НАТО б точно победил. Однако страны Альянса должны убедиться, что "через два, четыре, шесть лет ситуация останется такой же".

Также среди европейцев распространяется мнение, если в Украине наступит прекращение огня, тогда возникнет большая угроза России в отношении европейских стран. Генерал-лейтенант в отставке считает, что это зависит от того, каким будет режим прекращения огня.

Россия не может победить Украину, поэтому я не думаю, что россияне готовы бросить вызов НАТО, если считают, что Альянс действительно готов. В то же время европейцы наконец начинают осознавать, что Россия уже ведет войну против Европы,

– подчеркнул Бен Ходжес.

Он пояснил, что все эти операции в серой зоне – это уже российская война, и она является предвестником непосредственных боевых действий. Поэтому если европейцы не начнут принимать реальные меры, чтобы остановить российские операции в серой зоне, риск будет расти.

Есть ли угроза для Европы со стороны России?