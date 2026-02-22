Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес пояснив у розмові з 24 Каналом, що саме дозволить Європі захиститися. Він припустив, чи вже Росія веде війну проти європейців.

До теми Буде гірше за "СВО": Лавров заявив, що Росія "рознесе" Європу, якщо та нападе

Чи готова Росія кинути виклик НАТО?

"Найефективніший спосіб захистити Європу – це переконатися, що Україна переможе. Тоді не доведеться гинути жодному німецькому, британському чи польському військовому, якщо європейські країни дадуть Києву все, що йому потрібне. Це найкращий спосіб переконатися, що Росія ніколи не атакуватиме решту Європи, частиною якої є Україна", – наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Годжес вважає, якщо Україна зазнає поразки і Росія зрештою зможе досягти своєї мети, то впродовж ще кількох років Москва може підготуватися до нападу, наприклад, на Латвію чи Литву.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що сьогодні Альянс має достатньо сили, щоб Росія не наважилась нападати на країни, що є його учасниками. Рютте наголосив, що у разі протистояння з Росією, НАТО б точно переміг. Проте країни Альянсу мають переконатися, що "через два, чотири, шість років ситуація залишиться такою ж".

Також серед європейців поширюється думка, якщо в Україні настане припинення вогню, тоді виникне велика загроза Росії щодо європейських країн. Генерал-лейтенант у відставці вважає, що це залежить від того, яким буде режим припинення вогню.

Росія не може перемогти Україну, тому я не думаю, що росіяни готові кинути виклик НАТО, якщо вважають, що Альянс дійсно готовий. Водночас європейці нарешті починають усвідомлювати, що Росія вже веде війну проти Європи,

– підкреслив Бен Годжес.

Він пояснив, що всі ці операції у сірій зоні – це вже російська війна, і вона є провісником безпосередніх бойових дій. Тож якщо європейці не почнуть вживати реальних заходів, щоб зупинити російські операції у сірій зоні, ризик зростатиме.

Чи є загроза для Європи з боку Росії?