Европа все видит: политолог сказал, что задумал Путин на границах с НАТО

Россия развивает военную инфраструктуру вблизи границы со странами Балтии и странами Северной Европы. По данным экспертов, враг сможет разместить там около 115 тысяч военных. Но есть один нюанс.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Европа прекрасно осознает угрозу со стороны России. Там идет процесс перевооружения и увеличения расходов на оборону. Возможно, он не настолько быстрый, как бы этого хотелось, но он есть.

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Что действительно может сделать Россия на Севере?

По словам Фесенко, сейчас Россия только развивает военную инфраструктуру, которая в перспективе может быть использована для размещения там российских войск. Но в условиях полномасштабной войны против Украины им еще нужно где-то найти эти 100 тысяч личного состава. Сейчас у врага нет таких свободных подразделений.

Эти контингенты могут взять, если пойдет мобилизация в России. Или же если закончится война с Украиной, тогда Россия сможет перебросить такое количество войск на границу с европейскими странами. Тогда возрастут угрозы для стран Балтии. Также там есть граница с Финляндией и Норвегией,

– отметил Фесенко.

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Впрочем, в Европе совсем не наивные люди. В странах, граничащих с Россией, прекрасно осознают угрозы со стороны РФ. Там готовятся к возможному конфликту с Россией.

Добавим, по данным СМИ, Россия продолжает развивать военную инфраструктуру у границ со странами Европейского Союза. Там возводят новые казармы, склады боеприпасов и площадки для размещения военной техники. Происходит это сразу в нескольких приграничных районах.