Сможет ли Россия напасть на страну НАТО: объяснение эксперта
Из-за войны против Украины Россия подорвала свой военный потенциал. Это влияет на возможности проводить новые агрессивные кампании в других странах.
Возможности Кремля начать новый этап эскалации будут зависеть от внешних факторов. Об этом 24 каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
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Технологизация НАТО
По мнению аналитика, в последующие годы страны Запада продвинутся в модернизации своих технологий и вооружения, поскольку решили инвестировать в свою оборону из-за российской угрозы.
Все поняли, что такое Россия. Поэтому то, что кто-то сказал в Европе, что через 5 лет Россия может напасть на НАТО, это выглядит как утопия и фантастика. Вообще, неизвестно, в каком состоянии будет Россия за это время. Россию можно вычеркнуть на следующие 10 – 15 лет как носителя угрозы для Европы – она не будет способна ни на что.
– подчеркнул специалист.
Эксперт отметил, что после войны в Грузии в 2008 году Россия потеряла многие войска, самолеты и технику, после чего она была вынуждена полностью трансформировать свою военную концепцию.
"За 14 лет "изменений" они потерпели поражение в Украине повсюду, где только можно. Так же они получат и через следующие 15 лет. Но НАТО за это время будет настолько прогрессировать и уйдет далеко вперед, что Россия по сравнению с НАТО 2040 – 2050 годов" останется на уровне 1980 – 1990 годов СССР", – рассказал обозреватель.
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Обессиленный агрессор
По словам Романюка, ВСУ существенно подорвали российский военный потенциал, из-за чего Кремль в ближайшие 15 – 20 лет даже теоретически не сможет совершать агрессию против мощных стран, а тем более блока НАТО.
Это при условии, если не будет жестких санкций, если будет доступ к чипам и самой современной микроэлектронике, если у них будет система двойного использования – тогда они могут за 15 – 20 лет дойти до уровня 24 февраля 2022 года. За эти годы НАТО не будет стоять на месте, как США, Британия, Франция, Германия и другие страны.
– добавил аналитик.
Он указал, что единственный фактор российского влияния – это ядерный потенциал.
"Украина уничтожила по меньшей мере 50 процентов боевого потенциала России, которая сейчас на технологическом уровне танка Т-62, а не Т-90. Так с чем она может через 5 лет угрожать НАТО, если она не может прорвать от февраля украинскую ПВО? Россия не способна никуда "зайти", потому что отовсюду убегает", – заверил Романюк.
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Возможная война НАТО с Россией: что известно
- Экс-офицер ССО Литвы Ауримас Навис считает, что вступление НАТО в войну в Украине неотвратимо. Если Альянс не вмешается сейчас, то будет вынужден сделать это через 5 или 10 лет. По-другому остановить государство-агрессора не удастся.
- Россия продолжает просить оружие у Ирана, Беларуси и Северной Кореи. Кремль сейчас всеми способами пытается найти хоть немного вооружения, чтобы попытаться выиграть войну против Украины.
- В то же время вчера на территории Польши упали две российские ракеты. Эта ситуация может стать серьезным толчком для реакции со стороны стран НАТО – уверен российский оппозиционер Игорь Яковенко.