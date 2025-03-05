"Боги войны" уничтожили вражескую пушку – эпическое видео
Артиллеристы бригады имени Даниила Апостола на Запорожском направлении уничтожили вражескую пушку 2А65 "Мста-Б". Соответствующее видео они выложили на своей странице в фейсбуке.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на бригаду имени Даниила Апостола.
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Во вражескую гаубицу было прямое попадание
В ролике видно вражескую технику с нескольких ракурсов. Впоследствии "Мста-Б" вспыхивает от точного удара.
Смотрите видео поражения российской гаубицы "Мста-Б":
Люди в комментариях благодарят артиллеристов за защиту и желают божьей опеки.
Что такое "Мста-Б"
152-миллиметровая прицепная гаубица была создана при СССР в 1976 году. Десять лет спустя ее приняли на вооружение. В составе ВСУ "Мста-Б" воевала с 2014 года под Славянском и на границе.
ТТХ гаубицы "Мста-Б":
- вес – 7000 килограммов;
- вооружение – 152,4 миллиметровая 2А64 нарезная гаубица 152,4 миллиметровая гаубица;
- калибр – 152,4 миллиметра;
- дальность стрельбы – 6400 – 28900 метров;
- боекомплект – 60 выстрелов;
- скорострельность – 7 – 8 (выстрелов в минуту;
- время перехода в боевое положение – 2 – 2,2 5 минуты;
- обслуга – 8 человек.
Оружие предназначено для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны.