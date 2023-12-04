Уничтожаем много вражеской техники: боец ВСУ рассказал, что происходит на Бахмутском направлении

Украинские защитники и защитницы в сверхсложных условиях продолжают борьбу с российскими оккупантами. В частности, на Бахмутском направлении противник продолжает вести ударно-штурмовые действия по всему отрезку.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко. По его словам, за последнюю неделю ситуация не изменилась.

Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении россияне применяют разную тактику наступательных действий: используют живую силу и технику, в частности, реактивные системы залпового огня. Оккупанты проводят дистанционное минирование как противопехотное, так и противотанковое.

"Также фиксируется тактика по принуждению участия в войне их военнослужащих, которые непосредственно являются либо представителям ПВК "Шторм-Z", либо мобилизованные. Они их заводят на коротких отрезках маршрута, а затем сзади специальные отряды минируют (территорию – 24 Канал), чтобы не было возможности отступить. Если они начинают бежать назад, сами подрываются на минах, которые устанавливают оккупанты", – рассказал военный.

Такую тактику россияне применяли с ЧВК "Вагнера". Личный состав для российского командования – это расходный материал и бесконечный ресурс, который они не жалеют.

Карта боевых действий: смотреть видео

Что касается техники, то враг продолжает расконсервировать старые советские образцы, модернизирует и выводит их в бой. Также есть другая техника, которую оккупантам удается сделать, несмотря на санкции. Впрочем, большинство этого уничтожается нашими защитниками.

80% техники, на которой противник подходит к передней линии либо повреждается, либо полностью уничтожается,

– отметил Федоренко.

Погодные условия усложняют работу защитников. Деоккупированные территории пока не далось должным образом обустроить.

"Есть по колено воды. Сегодня дождь, завтра минус. В таких нечеловеческих условиях военные продолжают защищать наше государство. Противник тактического успеха не имеет", – добавил военный.

Война России против Украины: что происходит возле Бахмута