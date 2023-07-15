Индия и Франция готовят совместный план прекращения войны в Украине, – Le Monde

Индия и Франция планируют разработать план урегулирования войны России против Украины. Он будет отличаться от ранее известных инициатив.

В Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона с двухдневным визитом 13 – 14 июля прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры планировали обсудить вопросы военного и финансового сотрудничества между странами.

Интересно Полное освобождение Украины вернет силу международному порядку: новое обращение Зеленского

Индия и Франция готовят совместный план прекращения войны

Во время встречи Макрон и Моди обсуждали вопросы поставок самолетов-истребителей и подлодок. Также они поделились мнениями о войне России против Украины.

Премьер Индии заявил, что его страна хочет присоединиться к разрешению конфликта дипломатическим способом. В свою очередь, Макрон призвал его выступить на международной арене со своими предложениями. Поэтому глава индийского правительства дал соответствующее поручение подчиненным создать мирный план, чтобы решить вопрос агрессии Кремля против Украины.

В Le Monde подчеркнули, что хотя Моди и его страна выступают за дипломатический метод завершения войны, там вряд ли согласятся выступать в роли посредника между Москвой и Киевом. Предложение индийских властей может отличаться от ранее предложенных идей правительств Китая, африканских и латиноамериканских государств.

Стоит прочесть Враг – сильный и умный: Залужный назвал единственный способ победить Россию

Франция передаст Украине ракеты SCALP: коротко