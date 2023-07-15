Индия и Франция готовят совместный план прекращения войны в Украине, – Le Monde
Источник:Le Monde
Индия и Франция планируют разработать план урегулирования войны России против Украины. Он будет отличаться от ранее известных инициатив.
В Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона с двухдневным визитом 13 – 14 июля прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры планировали обсудить вопросы военного и финансового сотрудничества между странами.
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Индия и Франция готовят совместный план прекращения войны
Во время встречи Макрон и Моди обсуждали вопросы поставок самолетов-истребителей и подлодок. Также они поделились мнениями о войне России против Украины.
Премьер Индии заявил, что его страна хочет присоединиться к разрешению конфликта дипломатическим способом. В свою очередь, Макрон призвал его выступить на международной арене со своими предложениями. Поэтому глава индийского правительства дал соответствующее поручение подчиненным создать мирный план, чтобы решить вопрос агрессии Кремля против Украины.
В Le Monde подчеркнули, что хотя Моди и его страна выступают за дипломатический метод завершения войны, там вряд ли согласятся выступать в роли посредника между Москвой и Киевом. Предложение индийских властей может отличаться от ранее предложенных идей правительств Китая, африканских и латиноамериканских государств.
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Франция передаст Украине ракеты SCALP: коротко
- Во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет SCALP Украине.
- Эти ракеты чрезвычайно важны для нашей армии. По сути, это французская версия британской дальнобойной Storm Shadow, которая уже наделала немало шума среди захватчиков.
- SCALP – дальнобойная авиационная ракета класса "воздух – земля", способная лететь на расстояние более чем в 250 километров.
- Боевая часть ракеты весит 450 кг. Она способна обходить мощные системы ПВО. По этой ссылке мы рассказывали больше о французской версии Storm Shadow.