До Парижа на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона з дводенним візитом 13 – 14 липня прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Лідери планували обговорити питання військової та фінансової співпраці між країнами.
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Індія та Франція готують спільний план припинення війни
Під час зустрічі Макрон та Моді обговорювали питання постачання літаків-винищувачів і підводних човнів. Також вони поділилися думками щодо війни Росії проти України.
Прем'єр Індії заявив, що його країна хоче приєднатися до врегулювання конфлікту дипломатичним способом. Своєю чергою, Макрон закликав його виступити на міжнародній арені зі своїми пропозиціями. Тому глава індійського уряду дав відповідне доручення підлеглим створити мирний план, аби розв'язати питання агресії Кремля проти України.
У Le Monde наголосили, що хоч Моді та його країна виступають за дипломатичний метод завершення війни, там навряд чи погодяться виступати в ролі посередника між Москвою та Києвом. Пропозиція індійської влади може відрізнятися від раніше запропонованих ідей урядів Китаю, африканських і латиноамериканських держав.
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Франція передасть Україні ракети SCALP: коротко
- Під час саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня Макрон оголосив про передачу далекобійних ракет SCALP Україні.
- Ці ракети надзвичайно важливі для нашого війська. По суті, це французька версія британських далекобійних Storm Shadow, які вже наробили чимало галасу серед загарбників.
- SCALP – далекобійна авіаційна ракета класу "повітря – земля", здатна летіти на відстань у понад 250 кілометрів.
- Бойова частина ракети важить 450 кілограмів. Вона здатна обходити потужні системи ППО. За цим посиланням ми розповідали більше про французьку версію Storm Shadow.