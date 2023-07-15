До Парижа на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона з дводенним візитом 13 – 14 липня прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Лідери планували обговорити питання військової та фінансової співпраці між країнами.

Цікаво Повне звільнення України поверне силу міжнародному порядку: нове звернення Зеленського

Індія та Франція готують спільний план припинення війни

Під час зустрічі Макрон та Моді обговорювали питання постачання літаків-винищувачів і підводних човнів. Також вони поділилися думками щодо війни Росії проти України.

Прем'єр Індії заявив, що його країна хоче приєднатися до врегулювання конфлікту дипломатичним способом. Своєю чергою, Макрон закликав його виступити на міжнародній арені зі своїми пропозиціями. Тому глава індійського уряду дав відповідне доручення підлеглим створити мирний план, аби розв'язати питання агресії Кремля проти України.

У Le Monde наголосили, що хоч Моді та його країна виступають за дипломатичний метод завершення війни, там навряд чи погодяться виступати в ролі посередника між Москвою та Києвом. Пропозиція індійської влади може відрізнятися від раніше запропонованих ідей урядів Китаю, африканських і латиноамериканських держав.

Варто прочитати Ворог – сильний і розумний: Залужний назвав єдиний спосіб, як перемогти Росію

Франція передасть Україні ракети SCALP: коротко