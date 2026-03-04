Ветеран армии США Престон Стюарт рассказал 24 Каналу, что военные очень хорошо адаптируются к вызовам на поле боя. Россия хочет вести войну ориентировано на артиллерию, но Украина направляет ее в сторону технологий, в частности дронов.
"Украина осуществляет больше целенаправленных, хорошо обеспеченных разведывательных операций. Купянск и Доброполье являются хорошими примерами. Сейчас также это происходит на Запорожском направлении", – сказал он.
Как Силам обороны удается держать фронт?
Престон Стюарт отметил, что Украина пользуется на фронте тем, что россияне на определенных направлениях часто преувеличивали или откровенно врали о своих успехах. Это указывает, что оккупанты уязвимы.
Не обязательно, что Украина пытается вернуть значительную часть своих территорий, хотя на некоторых участках фронта им (украинским – 24 Канал) военным это удалось,
– отметил ветеран армии США.
Он считает, что Силам обороны удается эффективно использовать моменты на фронте, когда россияне ослаблены на некоторых позициях.
Интересно. На Покровском направлении интенсивность штурмов несколько уменьшилась, однако российские силы продолжают попытки продвижения, используя туман и непогоду для инфильтрации и активно применяя артиллерию и дроны. Военный из бригады "Рубеж" Даниил Борисенко также отметил, что враг экспериментирует с новыми тактиками, в частности формирует отдельные штурмовые группы и отрабатывает передвижения верхом на лошадях.
Кроме того, маловероятно, что обычные россияне, которые не участвуют в войне как-то отреагируют на неудачи своей армии на передовой в Украине. Они, возможно, не будут выражать поддержку своим военным, чтобы те двигались вперед.
Какова ситуация на фронте?
Генерал Евгений Ласийчук считает, что России будет крайне сложно полностью захватить Донецкую область, поскольку ей не хватает необходимых ресурсов и достаточного количества личного состава. В то же время наибольшую угрозу для ВСУ составляют авиаудары, а на отдельных направлениях враг накапливает резервы.
Российские "военкоры" заявляют о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей, однако в Силах обороны Юга это опровергают и называют очередной информационной манипуляциейна Гуляйпольском направлении продолжаются интенсивные бои и ежедневные поисково-ударные операции, но позиции наших военных остаются под контролем.
По данным Института изучения войны, во второй половине февраля 2026 года украинские силы впервые с лета 2023 вернули больше территорий, чем потеряли. В ISW считают, что эти локальные контратаки сорвали подготовку России к новому наступлению, несмотря на значительные потери, которые несет ее армия.