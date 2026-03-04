Ветеран армии США Престон Стюарт рассказал 24 Каналу, что военные очень хорошо адаптируются к вызовам на поле боя. Россия хочет вести войну ориентировано на артиллерию, но Украина направляет ее в сторону технологий, в частности дронов.

"Украина осуществляет больше целенаправленных, хорошо обеспеченных разведывательных операций. Купянск и Доброполье являются хорошими примерами. Сейчас также это происходит на Запорожском направлении", – сказал он.

Как Силам обороны удается держать фронт?

Престон Стюарт отметил, что Украина пользуется на фронте тем, что россияне на определенных направлениях часто преувеличивали или откровенно врали о своих успехах. Это указывает, что оккупанты уязвимы.

Не обязательно, что Украина пытается вернуть значительную часть своих территорий, хотя на некоторых участках фронта им (украинским – 24 Канал) военным это удалось,

– отметил ветеран армии США.

Он считает, что Силам обороны удается эффективно использовать моменты на фронте, когда россияне ослаблены на некоторых позициях.

Интересно. На Покровском направлении интенсивность штурмов несколько уменьшилась, однако российские силы продолжают попытки продвижения, используя туман и непогоду для инфильтрации и активно применяя артиллерию и дроны. Военный из бригады "Рубеж" Даниил Борисенко также отметил, что враг экспериментирует с новыми тактиками, в частности формирует отдельные штурмовые группы и отрабатывает передвижения верхом на лошадях.

Кроме того, маловероятно, что обычные россияне, которые не участвуют в войне как-то отреагируют на неудачи своей армии на передовой в Украине. Они, возможно, не будут выражать поддержку своим военным, чтобы те двигались вперед.

Какова ситуация на фронте?