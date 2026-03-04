Ветеран армії США Престон Стюарт розповів 24 Каналу, що військові дуже добре адаптуються до викликів на полі бою. Росія хоче вести війну орієнтовано на артилерію, але Україна спрямовує її у сторону технологій, зокрема дронів.

"Україна здійснює більше цілеспрямованих, добре забезпечених розвідувальних операцій. Куп'янськ та Добропілля є хорошими прикладами. Зараз також це відбувається на Запорізькому напрямку", – сказав він.

Як Силам оборони вдається тримати фронт?

Престон Стюарт зазначив, що Україна користується на фронті тим, що росіяни на певних напрямках часто перебільшували або відверто брехали про свої успіхи. Це вказує, що окупанти вразливі.

Не обов'язково, що Україна намагається повернути значну частину своїх територій, хоча на деяких ділянках фронту їм (українським – 24 Канал) військовим це вдалося,

– зазначив ветеран армії США.

Він вважає, що Силам оборони вдається ефективно використовувати моменти на фронті, коли росіяни ослабленні на деяких позиціях.

На Покровському напрямку інтенсивність штурмів дещо зменшилася, однак російські сили продовжують спроби просування, використовуючи туман і негоду для інфільтрації та активно застосовуючи артилерію й дрони. Військовий з бригади "Рубіж" Данило Борисенко також зазначив, що ворог експериментує з новими тактиками, зокрема формує окремі штурмові групи та відпрацьовує пересування верхи на конях.

Крім того, малоймовірно, що звичайні росіяни, які не беруть участь у війні якось відреагують на невдачі своєї армії на передовій в Україні. Вони, можливо, не висловлюватимуть підтримку своїм військовим, щоб ті рухались вперед.

Яка ситуація на фронті?