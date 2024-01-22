Без продвижения с обеих сторон: какая главная задача для южного фронта зимой
Ситуация на Бердянском направлении контролируемая. ВСУ уверенно держат рубежи. Российские оккупанты держат там силы с целью сковывания украинских подразделений.
Враг пытается проводить контратаки, но не добился успехов. Это 24 Каналу заметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
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"На сегодняшний день там ситуация контролируемая. Наши силы довольно уверенно держат рубежи. Враг держит там силы с целью также сковывания наших подразделений. Оккупанты пытались несколько восстанавливать свое положение, но каких-то успехов не заметно", – сказал он.
Задание ВСУ
Александр Мусиенко отметил, что также российские захватчики время от времени пытаются контратаковать на Ореховском направлении. Враг хочет продвигаться, но все безуспешно.
На каких-то позициях продвижение составляет несколько метров или несколько десятков метров в течение непродолжительного промежутка времени. Поэтому я думаю, что и зимой так будут характеризоваться боевые действия. Без значительных продвижений врага и значительных наших продвижений,
– предположил военный эксперт.
В то же время, интенсивные боевые действия на южном фронте будут продолжаться. В частности, говорится об отражении атак оккупантов, контратаки со стороны наших защитников и освобождении определенного количества территории.
"Наши силы будут удерживать эти позиции, особенно стабилизировать фланги, если мы говорим об Ореховском направлении, не давать российским войскам выбить нас с помощью этих флангов. Также наши силы будут пытаться где-нибудь продвинуться. Какие-то значительные колебания в ту или иную сторону пока прогнозировать трудно", – подчеркнул Мусиенко.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки состоялось 68 боевых столкновений на фронте. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам.
- В частности, на Запорожском направлении украинские бойцы отразили 7 атак врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время наступательные операции не могут проводить как украинские военные, так и российские захватчики. Он объяснил, что это произошло из-за интенсивного применения дронов с обеих сторон.