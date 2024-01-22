Без продвижения с обеих сторон: какая главная задача для южного фронта зимой

Ситуация на Бердянском направлении контролируемая. ВСУ уверенно держат рубежи. Российские оккупанты держат там силы с целью сковывания украинских подразделений.

Враг пытается проводить контратаки, но не добился успехов. Это 24 Каналу заметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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"На сегодняшний день там ситуация контролируемая. Наши силы довольно уверенно держат рубежи. Враг держит там силы с целью также сковывания наших подразделений. Оккупанты пытались несколько восстанавливать свое положение, но каких-то успехов не заметно", – сказал он.

Задание ВСУ

Александр Мусиенко отметил, что также российские захватчики время от времени пытаются контратаковать на Ореховском направлении. Враг хочет продвигаться, но все безуспешно.

На каких-то позициях продвижение составляет несколько метров или несколько десятков метров в течение непродолжительного промежутка времени. Поэтому я думаю, что и зимой так будут характеризоваться боевые действия. Без значительных продвижений врага и значительных наших продвижений,

– предположил военный эксперт.

В то же время, интенсивные боевые действия на южном фронте будут продолжаться. В частности, говорится об отражении атак оккупантов, контратаки со стороны наших защитников и освобождении определенного количества территории.

"Наши силы будут удерживать эти позиции, особенно стабилизировать фланги, если мы говорим об Ореховском направлении, не давать российским войскам выбить нас с помощью этих флангов. Также наши силы будут пытаться где-нибудь продвинуться. Какие-то значительные колебания в ту или иную сторону пока прогнозировать трудно", – подчеркнул Мусиенко.

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