Едут в обход города, – Андрющенко сказал, на какое направление россияне тянут технику
Российские оккупанты увеличили активность перебрасывания техники на Бердянское направление. Скорее всего, это связано с тем, что враг готовится принимать новых контрактников и мобилизованных.
От Мариуполя к Бердянску расположены многие лагеря, где готовят российских боевиков. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Восстановилась перебрасывание именно на Бердянское направление. Скорее всего, это связано с тем, что оккупанты готовятся на нашей агломерации от Мариуполя до Бердянска к приему новых контрактников или мобилизованных и готовить их. Там есть куча лагерей, где их готовят", – объяснил он.
Оккупанты хотят "распаковать" фронт
Петр Андрющенко отметил, что сейчас захватчики перебрасывают технику с Новоазовска полями. Усилия врага направлены на взятие Марьинки, но им не удастся этого сделать.
Техника едет в обход города з Новоазовского района и движется на север в сторону Волновахи. Оккупанты очень хотят "распаковать" фронт на Угледарском направлении до активной фазы. Для того им нужно сначала взять Марьинку,
– сказал чиновник.
Оккупированные территории: последние новости
- Петр Андрющенко сообщил, что мариупольцы страдают из-за отсутствия отопления и света. Также люди чувствуют репрессии оккупационных властей и тотальное влияние российской пропаганды. В частности, захватчики пытаются все силы направить на детей и подростков, чтобы они поверили в пропаганду.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что за почти два года оккупации города российские захватчики создали для местных жителей невыносимые условия для проживания. Хотя россияне хвастаются якобы "восстановлением" сооружений, в частности, образовательных учреждений, но на самом деле в городе очень много проблем, которые оккупационные власти не решают. В частности, никаких действий по улучшению инфраструктуры Мелитополя не предпринимается.
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что на временно оккупированной части Херсонской области некоторые "кланы" ведут борьбу за власть. К примеру, за контроль над аграрным бизнесом, ограбление оставшихся предприятий. ФСБ даже открывает дела против некоторых коллаборантов. В частности, о похищении средств.