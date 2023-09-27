Возможности совсем другие, чем до 24 февраля: в ОП объяснили намерения России вести войну до 2025 года

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что у страны-террориста есть план войны до 2025 года. Однако на самом деле у ВПК российских оккупантов нет того уровня возможностей, которые были до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, не стоит серьезно воспринимать заявления Шойгу, ведь важнее, что говорят полевые российские генералы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

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"Они достаточно скептически относятся к способностям российского ВПК. Здесь нужно справедливо оценивать, не запугивая себя, с одной стороны. С другой стороны, не говорить, что у них нет возможности производить те же "Калибры" или "Искандеры". Есть возможность, но совсем другого уровня, чем это было до начала полномасштабного вторжения", – объяснил чиновник.

Более эффективные санкции против России

Михаил Подоляк отметил, что в первую очередь наши страны-партнеры должны сделать санкции против России более эффективными, чтобы их нельзя было обойти даже с помощью третьих стран или частных бизнесов.

Безусловно, Россия вкладывается в ВПК. Они тратят примерно 10 триллионов рублей, практически треть своего бюджета. Поэтому нам нужно лишить возможности этого бюджета финансировать социальные и милитарные программы. Снова переходим в санкции, рынки, которые Россия до сих пор занимает в мире,

– подчеркнул он.

Кроме того, по мнению советника главы ОЮУ, война все больше должна переходить на территорию страны-агрессора.

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