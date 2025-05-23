Есть только один путь: как принудить Россию к миру
- Владимир Путин не планирует завершать войну, мира можно достичь только с помощью военной поддержки Украины и санкций против России.
- США могут оказать значительную военную помощь Украине, но для этого нужна политическая воля, потому что Европа пока не имеет таких возможностей.
Кремлевский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины. Достичь мира без воли России возможно только двумя способами.
Речь идет о военной помощи Украине и санкциях против России. Это 24 Каналу отметил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.
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"Есть очевидная формула, как можно это сделать без воли России. Здесь ничего другого никто не придумал, чем усиление военной поддержки Украины, противодействия России в плане санкций и других ограничений", – сказал он.
"Это была бы возможность для США"
Как отметил Максим Джигун, еще в 2023 году некоторые американские исследовательские институты говорили о том, что 400 миллиардов долларов одномоментной поддержки в виде оружия помогли бы Украине отбросить россиян с украинских территорий. В контексте мирового ВВП, даже американской способности, это не является чем-то невероятным.
Это была бы возможность для США впервые за многие десятилетия системно разрушить способность одного из ключевых врагов своего государства, прекратить террористический порядок, который они наводят в мире и разрушают все те усилия, которые осуществляли американские политики на протяжении нескольких поколений,
– подчеркнул он.
Однако на это нужна политическая воля. Потому что у Штатов есть такая способность. В то же время Европа по состоянию на сейчас не имеет таких возможностей. Хотя там уже восстанавливают деятельность военных предприятий, увеличивают военные бюджеты. Европейские страны милитаризируются и усиливают свои военные возможности, потому что чувствуют угрозу со стороны России.
Однако Украине помощь нужна уже сейчас. Наше государство вынуждено убеждать администрацию Дональда Трампа поддерживать ВСУ и давить на Кремль. Американцы имеют возможность вводить мощные санкции против России, однако пока не делают этого.