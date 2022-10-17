ВСУ разрушили российскую империю, – Пионтковский рассказал, что потерял Путин

Из-за поражений в войне против Украины Россия начинает терять свое влияние. ВСУ своими действиями окончательно подорвали попытки Москвы достичь "величия" на международной арене.

Проблемы России в войне начинают понимать не только в Кремле, но и российские финансово-экономические элиты. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Эксперт отметил, что во время войны против Украины Россия не только терпит поражение на поле боя, но и продолжает терять международное влияние.

Одна из важнейших исторических миссий ВСУ – они полностью разрушили российскую империю. Пытаясь покорить Украину, Путин полностью потерял Армению с Азербайджаном – теперь это забота его турецкого друга. Есть также потеря Казахстана, поскольку президент Токаев первым начал напоминать Путину, что он президент независимого государства,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Россия также уже потеряла "вернейших" среднеазиатских вассалов – Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

"Закончилась ОДКБ – Кыргызстан категорически отказался проводить военные маневры и участвовать в них. Это огромный каскад внешнеполитических поражений", – добавил аналитик.

ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности. В нее входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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По его мнению, в таких условиях российской элите придется выбирать, что дальше делать.

"Партии войны" в России не стали ненавидеть Украину меньше – они бы с удовольствием ее уничтожили. Прямо сейчас они понимают, что это невозможно. Поэтому у них сейчас появилась задача – сохранить власть и собственность в проигрывающей стране. Это почти невыполнимая задача. Они все же миллиардеры, и им как-то нужно "выходить" из ситуации", – резюмировал Пионтковский.

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