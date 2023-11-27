Нельзя останавливаться: полковник запаса объяснил, почему ВСУ нужно продолжать наступление

В издании The Wall Street Journal вышел материал, в котором говорилось, что якобы Украине следует отказаться от наступления и сосредоточиться на строительстве обороны. Очевидно, за такой публикацией стоит Кремль. В действительности ВСУ ни в коем случае нельзя прекращать наступательные действия.

Остановка наступления позволит российским оккупантам накопить достаточное количество сил и средств. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Любая остановка даст врагу накопить достаточное количество сил и средств. А при боевом столкновении они не смогут накопить", – подчеркнул военный эксперт.

ВСУ смогут давить на оккупантов

Роман Свитан отметил, что россияне производят примерно 7 тысяч боеприпасов в сутки, также берут до 3 тысяч иранских, китайских, северокорейских. Используют до 10 тысяч снарядов в сутки. Запаса боеприпасов у врага нет. У Украины тоже примерно 10 тысяч снарядов, но лучших.

Сейчас мы по некоторым позициям даже в том же количестве боеприпасов выигрываем в боевой мощи. Мы можем на них давить. Если им дать возможность накопить достаточное количество снарядов, чтобы они могли использовать не 10 тысяч, а 60 – 70 тысяч, как в прошлом году, то преимущество будет за ними в этом смысле,

– объяснил он.

Если прекратить наступление, у врага появится возможность накопить резервы. Захватчики хотят возобновить боеспособность войск, заморозить боевые действия, чтобы украинские защитники перешли в глухую оборону, пока они восстановят силы. Этого нельзя допустить.

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