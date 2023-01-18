У Путина есть резерв для затяжной войны: при каком условии возможны протесты в России

Россияне живут по устоявшимся нормам в течение длительного времени, для них ничего не изменилось после 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Чтобы изменить свою жизнь, им нужно такое массовое явление, которое коснется каждого, например мобилизация.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист, обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. По его словам, украинцам следует готовиться до затяжной войны.

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Когда россияне восстанут против Путина

Константин Эггерт подчеркнул, что россияне будут выступать против власти при определенных условиях.

Акции протеста должны начаться только тогда, когда общество будет шокировано или когда оно почувствует, что его интересам и ценностям Путин и его режим угрожают,

– объяснил он.

По мнению публициста, люди в России будут готовы к решительным действиям, если массовости наберет мобилизация и в то же время домой будет возвращаться значительное количество "груза 200".

"Тогда есть шанс, что что-то изменится", – подчеркнул он.

По словам Эггерта, россияне живут в своей "пузырьке", то есть зоне комфорта, длительное время, а не с момента нападения на Украину. К тому же жителям России не свойственна солидарность, провоцирующая аморализм.

"Когда продвигается внутренний баланс, начинает затрагивать так, что ты не можешь игнорировать, тогда, возможно, какие-то протесты можно ожидать", – подчеркнул публицист.

Пока ситуация играет на руку президенту России Владимиру Путину, потому что народ не выступает против него, несмотря на заброс телами россиян территории Украины.

"Они же сами уходят, они ведь не протестуют. В этом смысле даже без кувалды пока у него резерв для этой варварской войны есть", – заметил он.

Однако так будет не всегда.

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Что не так с мобилизацией в России

Константин Эггерт объяснил, что у Путина есть главное преимущество – демографическое. В России живет около 140 миллионов, что в 3,5–4 раза превышает численность населения Украины.

Понятно, что не все будут призваны, но очевидно, что это резерв,

– заметил он.

По его словам, если мобилизация в России приобретет постоянство, то для этого будут использоваться разные способы.

"Будет очень много рычагов этого дела, потому это продолжится", – подчеркнул публицист.

Однако как такового военного долга у России нет.

Чего боятся россияне

Эггерт отметил, что многие сравнивают войну России с Украиной с войной в Афганистане.

"Советская армия была тотально призывной. В нее мог попасть сын профессора и сын слесаря. И это приравнивало очень многих граждан", – подчеркнул он.

По его словам, это также ставило на одну ступень ощущение людей. Все матери переживали, чтобы их сыновья не погибли в Афганистане.

"Это формировало определенное общее понимание, что эта война никому не нужна", – добавил он.

Однако ни у кого не возникало сомнений, что это защита Советского Союза.

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