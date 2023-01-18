Про це 24 Каналу розповів публіцист, оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт. За його словами, українцям слід готуватися до затяжної війни.

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Коли росіяни повстануть проти Путіна

Костянтин Еггерт наголосив, що росіяни виступатимуть проти влади за певних умов.

Акції протесту повинні початися лише тоді, коли суспільство буде шоковане або коли воно відчує, що його інтересам та цінностям Путін та його режим загрожує,

– пояснив він.

На думку публіциста, люди у Росії будуть готові на рішучі дії, якщо масовості набере мобілізація і водночас додому повертатиметься значна кількість "вантажу 200".

"Тоді є шанс, що щось зміниться", – наголосив він.

За словами Еггерта, росіяни живуть у своїй "бульбашці", тобто зоні комфорту, тривалий час, а не з моменту нападу на Україну. До того ж мешканцям Росії не властива солідарність, що провокує аморалізм.

"Коли посувається внутрішній баланс, починає торкатися так, що ти не можеш ігнорувати, тоді, можливо, якісь протести можна очікувати", – підкреслив публіцист.

Наразі ситуація грає на руку президенту Росії Владіміру Путіну, тому що народ не виступає проти нього, попри закидання тілами росіян території України.

"Вони ж самі йдуть, вони ж не протестують. У цьому сенсі навіть без кувалди поки у нього резерв для цієї варварської війни є", – зауважив він.

Проте так буде не завжди.

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Що не так із мобілізацією в Росії

Костянтин Еггерт пояснив, що у Путіна є головна перевага – демографічна. У Росії живе близько 140 мільйонів, а це в 3,5-4 рази перевищує чисельність населення України.

Зрозуміло, що не всі будуть призвані, але очевидно, що це є резерв,

– зауважив він.

За його словами, якщо мобілізація в Росії набуде постійності, то для цього використовуватимуться різні способи.

"Буде дуже багато важелів цієї справи, тому це продовжиться", – підкреслив публіцист.

Проте як такого військового обов'язку в Росії немає.

Чого бояться росіяни

Еггерт зауважив, що багато хто порівнює війну Росії з Україною з війною в Афганістані.

"Радянська армія була тотально призовною. До неї міг потрапити син професора і син слюсаря. І це прирівнювало дуже багатьох громадян", – наголосив він.

За його словами, це також ставило на один щабель відчуття людей. Усі матері переживали про те, щоб їхні сини не загинули в Афганістані.

"Це формувало певне загальне розуміння, що ця війна нікому не потрібна", – додав він.

Проте ні в кого не виникало сумнівів, що це захист Радянського Союзу.

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