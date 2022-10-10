В России сомневаются, что Путин способен достичь целей в войне против Украины, – ISW

Нападение на Крымский мост в сочетании с недавними военными неудачами России и частичной мобилизацией повлекли за собой прямую критику Владимира Путина и Кремля. Националистические россияне и военные блогеры критикуют российского президента за неспособность откровенно анализировать важные события.

Путина упрекают, что он постоянно не обращает внимания на такие важные инциденты. Об этом говорят специалисты американского института по изучению войны.

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Прямая критика Путина со стороны россиян почти беспрецедентна

Среди событий, которые Путин откровенно проигнорировал:

затопление крейсера "Москва",

обмен пленными бойцами "Азовстали", которых Кремль постоянно демонизировал после битвы за Мариуполь,

удар по Крымскому мосту.

Некоторые военные блогеры России заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на Крымском мосту, чтобы его молчание не воспринималось как "слабость". Те россияне, которые не осуждают Путина, критикуют молчание замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева после взрыва.

Прямая критика Путина со стороны этого общества почти беспрецедентна. Военные блогеры и другие националистические деятели продолжают выражать полную поддержку целям Путина в Украине и до сих пор обвиняют в неудачах российское военное командование или Министерство обороны России,

– отметили в ISW.

Россияне не верят, что Путин достигнет цели в Украине

Эта критика со стороны лагеря, положительно оценивающего вторжение России в Украину, может свидетельствовать о росте сомнений в способности Путина достичь обещанной им цели "денацификации". Заявленные Путиным цели вторжения, которые он начал 24 февраля, глубоко резонировали с националистическим сообществом, твердо поддерживающим идеологию исторического и культурного превосходства России и правом контроля над территориями бывшего Советского Союза и Российской империи.

Недовольство россиян неспособностью Путина обеспечить соблюдение собственных "красных линий" в том, что он не смог должным образом создать информационные условия до полномасштабного вторжения в Украину. До вторжения Путин определил "красные линии" как:

расширение НАТО,

снабжение Украиной систем стратегического оружия, включая системы, способные нести ядерное оружие.

Но он публично не корректировал эти "красные линии" с начала вторжения. Таким образом, военные блогеры вцепились в объявленные Медведевым "красные линии", которые Путин публично не подтвердил,

– говорится в отчете специалистов.

В то же время, там добавили, что Кремль с самого начала оставил место для путаницы относительно своего собственного видения войны.

Что Путин сказал о взрывах на Крымском мосту

Президент России через 2 суток после взрывов отреагировал на инцидент. Он обвинил во взрыве Крымского моста украинские спецслужбы. Более того, он назвал это "терактом", направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, хотя Крым – это оккупированная часть Украины.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что такая реакция слишком цинична даже для России. Он напомнил о 12 ракетах, выпущенных ночью по Запорожью и подчеркнул, что государство-террорист здесь только одно. Весь мир знает, что это Россия.

Россия уже несколько дней подряд ракетами обстреливает центр Запорожья. Вражеские снаряды летят прямо в жилые дома, гибнут гражданские.

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