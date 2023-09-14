Способна ли Россия на масштабную атаку: представитель ГУР оценил силы противника

По данным ГУР МО, страна-агрессор сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины больше 420 тысяч военных. Но в эту группировку не входит Росгвардия и российские спецслужбы.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, отметив, что группировка в 420 тысяч оккупантов привлечена на фронте.

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"О локальных операциях можно говорить. Мы видим на определенных направлениях враг постоянно пытается проводить подобные операции и атаковать. Боестолкновения идут регулярно. Но для полномасштабного наступления нынешних сил противника недостаточно", – подчеркнул Юсов.

Именно поэтому, в частности, сейчас в России обсуждают вопросы дополнительной публичной волны мобилизации. Несмотря на то, что у россиян есть серьезное количество группировки, они вынуждены вводить дополнительные резервы на отдельных направлениях. Именно те резервы, которые они планировали развернуть на зимний период.

То есть потери противника серьезны и ощутимы и в личном составе, и в технике. И они вынуждены не проводить ротацию, а просто замещать убитых и раненых новыми подразделениями,

– сказал представитель ГУР МО.

Новая волна мобилизации в России

Страна-агрессор планирует усилить мобилизацию. На войну против Украины хотят забрать несколько сот тысяч человек.

Андрей Юсов отметил, что новая волна мобилизации в России – абсолютно реальный сценарий. Однако вопрос терминов – открытый. Представитель украинской разведки добавил, что россиянам было непросто мобилизовать и 300 тысяч человек. Все из-за определенного общественного сопротивления, логистических и организационных проблем.

"Поэтому 700 тысяч – цифра пропагандистская. В конце концов Кремль учитывает риски общественного сопротивления даже при условии тотального господства пропаганды и зазомбированности населения", – сказал Юсов.

Стрелкового оружия в России достаточно. Однако другое дело, что кроме этого, нужно еще, в частности, дать одежду, амуницию, провести обучение и слаживание.

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