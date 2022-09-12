С военной точки зрения оккупантам нужно становиться в оборону на тех рубежах, на которых они находились до полномасштабного вторжения. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Что планируют россияне

Эксперт отметил, что учитывая успехи ВСУ, согласно военной науке, россияне должны были уйти из Херсона и Запорожья в Крым.

Они, в общем-то, сейчас это и делают. Там отстроили определенные линии обороны и, в принципе, готовы содержать перешейки, соединяющие Крым с материковой Украиной. Лучший вариант – уйти из Херсона и Запорожья в Крым. А на Донецком направлении – это зайти за ту линию обороны, которую они отстраивали с 2014 года,

– объяснил специалист.

По его словам, на Донбассе враг может пытаться удерживать линию обороны, чтобы выполнять стратегически важные наступательные задачи.

"Это наступление на Бахмут. Им обязательно нужен водопровод, идущий из-под Славянска – от Райгородка. Без этого водопровода Донбасс уже остался без воды: там раз в неделю дается вода на несколько часов. Зиму они не перезимуют без него. Поэтому для них оптимальный вариант – увеличивать огненное поражение и вести штурмовые задачи в сторону Бахмута", – считает Свитан.

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В то же время он отметил, что россияне будут пытаться "обменять" правобережную Херсонщину и Херсон на Донбасс.

"В политическом плане они хотят выйти на "Минск-3" на базе "Минска-2", а в военном плане – будут пытаться взять Бахмут и, возможно, отодвинуть линию фронта от Донецка в сторону Карловского водохранилища – на 30 километров", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, без воды, а также оккупации Бахмута, Славянска, Райгородка, Часового Яра и Торецка "они просто на Донбассе не выживут".

"Поэтому им нужна еще эта часть. В ближайшее время они будут этим заниматься", – указал обозреватель.

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Логистика оккупантов

Свитан подчеркнул, что почти вся южная группировка сил противника обеспечивается через крымский мост.

Из Тамани на Керчь – через крымский мост перебрасывание всего, что нужно армии. Дальше выход через Армянск на Херсон или через Джанкой – на север, через Мелитополь. Это если из Крыма. С востока они могут подвозиться через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. То есть эти две "ветки" еще работают,

– рассказал эксперт.

По его словам, железнодорожные "ветки" поставок уходят из Крыма, а в Мариуполь – только автомобильные.

"Этими ветвями перебрасывание войск уже контролируется дальнобойной артиллерией и РСЗО украинских военных", – пояснил специалист.

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Украина не будет замораживать конфликт

Свитан убежден, что россия хочет заморозить на время зимы военные действия, но Украина воюет высокотехнологичным оружием, для которого не нужны погодные условия как таковые.

"Перед любой армией стоит задача уничтожения противника, а затем, как следствие – освобождения территории. А уничтожать противника мы можем сейчас на глубине до 70 – 80 километров. Учитывая те возможности, которые мы видели в Саках, мы можем это делать до 300 километров", – заметил эксперт.

Он добавил, что даже в зимний период ВСУ могут уничтожать противника – все будет зависеть от количества поставок дальнобойных ракет и нужных для этого вооружений.

Россияне может и заморозят конфликт, но украинцы этого не будут делать. Если будет увеличено в 2-3 раза количество боеприпасов и техники, которое Украина заказала и согласовала, то уже можно до конца этого года выйти на границы 1991 года, но нам нужен зонтик НАТО или паритетное оружие,

– считает Свитан.

По его мнению, таким оружием могут стать многоцелевые высокоточные ракеты "Томагавк" с дальностью поражения целей до 2000 – 2500 километров.

"Чтобы "уралвагонзавод" на молекулы разносить, доставать до Урала. Только в этом случае можно успокоить россию, чтобы она перестала терроризировать украинское общество", – резюмировал специалист.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации все новые и новые населенные пункты. На этот раз врага удалось выбить из пограничного села Стрелечье Харьковской области.

Наша разведка перехватила разговор российского оккупанта, который жалуется на свое командование. Враг не скрывает волнения по поводу внезапного и молниеносного контрнаступления ВСУ и ужасается масштабам потерь российской армии.

Также на отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией.

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