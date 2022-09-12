З військової точки зору окупантам потрібно ставати в оборону на тих рубежах, на яких вони були до повномасштабного вторгнення. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Зверніть увагу З наступного року росіяни зможуть забути про використання своєї улюбленої "зброї"

Що планують росіяни

Експерт зазначив, що зважаючи на успіхи ЗСУ, згідно з військовою наукою, росіяни мали б піти з Херсонщини та Запоріжжя до Криму.

Вони, загалом, зараз це і роблять. Там відбудували певні лінії оборони та, в принципі, готові утримувати перешийки, які з'єднують Крим із материковою Україною. Найкращий варіант – піти з Херсонщини та Запоріжжя до Криму. А на Донецькому напрямку – це зайти за ту лінію оборони, яку вони відбудовували з 2014 року,

– пояснив фахівець.

За його словами, на Донбасі ворог може намагатися утримувати лінію оборони, щоб виконувати стратегічно важливі наступальні завдання.

"Це наступ на Бахмут. Їм обов'язково потрібен водогін, що йде з-під Слов'янська – від Райгородка. Без цього водогону Донбас уже лишився без води: там раз на тиждень дається вода на кілька годин. Зиму вони не перезимують без нього. Тому для них оптимальний варіант – збільшувати вогневе ураження й вести штурмові завдання у бік Бахмута", – вважає Світан.

Читайте також Частину просто кинули: скільки техніки вже втратили росіяни під час наступу ЗСУ на Харківщині

Водночас він зауважив, що росіяни намагатимуться "обміняти" правобережну Херсонщину та Херсон на Донбас.

"У політичному плані вони хочуть вийти на "мінськ-3" на базі "мінська-2", а у військовому плані – намагатимуться взяти Бахмут і, можливо, відсунути лінію фронту від Донецька у бік Карлівського водосховища – на 30 кілометрів", – прогнозує експерт.

На його думку, без води, а також окупації Бахмута, Слов'янська, Райгородка, Часового Яру та Торецька "вони просто на Донбасі не виживуть".

"Тому їм потрібна ще ця частина. Найближчим часом вони цим займатимуться", – вказав оглядач.

Що робитиме далі путін в Україні: дивіться відео

Логістика окупантів

Світан підкреслив, що майже все південне угруповання сил противника забезпечується через кримський міст.

З Тамані на Керч – через кримський міст перекидання всього, що потрібне армії. Далі вихід через Армянськ на Херсон або через Джанкой – на північ, через Мелітополь. Це якщо із Криму. Зі сходу вони можуть підвозити через Ростов, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ і на Мелітополь. Тобто ці дві "гілки" ще працюють,

– розповів експерт.

За його словами, залізничні "гілки" постачань йдуть із Криму, а до Маріуполя – лише автомобільні.

"Цими гілками перекидання військ вже контролюється далекобійною артилерією та РСЗВ українських військових", – пояснив фахівець.

Радимо ЗСУ вийшли до кордону з росією на Харківщині: оглядач припустив, чи битиме Україна по бєлгороду

Україна не заморожуватиме конфлікт

Світан переконаний, що росія хоче заморозити на час зими військові дії, але Україна воює високотехнологічною зброєю, для якої не потрібні погодні умови як такі.

"Перед будь-якою армією стоїть завдання знищення противника, а потім, як наслідок – визволення території. А знищувати супротивника ми можемо зараз на глибині до 70 – 80 кілометрів. Зважаючи на ті можливості, які ми бачили у Саках, ми можемо це робити до 300 кілометрів", – зауважив експерт.

Він додав, що навіть у зимовий період ЗСУ можуть знищувати супротивника – все залежатиме від кількості поставок далекобійних ракет і потрібних для цього озброєнь.

росіяни може і заморозять конфлікт, але українці цього не робитимуть. Якщо буде збільшення у 2 – 3 рази кількості боєприпасів та техніки, яку Україна замовила та погодила, то вже можна до кінця цього року вийти на кордони 1991 року, але нам потрібна парасолька НАТО, або паритетна зброя,

– вважає Світан.

На його думку, такою зброєю можуть стати багатоцільові високоточні ракети "Томагавк", з дальністю ураження цілей до 2000 – 2500 кілометрів.

"Щоб "уралвагонзавод" на молекули розносити, діставати до Уралу. Лише у цьому випадку можна заспокоїти росію, щоб вона перестала тероризувати українське суспільство", – резюмував фахівець.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Українські військові продовжують звільняти з-під окупації все нові й нові населені пункти. Цього разу ворога вдалося вибити з прикордонного села Стрілеча, що на Харківщині.

Наша розвідка перехопила розмову російського окупанта, який бідкається на своє командування. Ворог не приховує хвилювання щодо раптового та блискавичного контрнаступу ЗСУ та жахається з масштабів втрат російської армії.

Також на окремих ділянках ЗСУ дійшли до кордону з росією.

Вас також може зацікавити – росіяни хочуть знищити критичну інфраструктуру України: дивіться відео