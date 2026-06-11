Кремль собрался грабить россиян: у России будут забирать имущество "неугодных"

Кремль продолжает попытки национализировать частные активы российских граждан. Похоже, так российские власти хотят "поддержать" государственные доходы и чрезвычайно дорогую войну против Украины.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

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Чье имущество будут забирать у России?

Путин 10 июня подписал закон, который позволяет российским властям изымать имущество россиян, обвиняемых в преступлениях против интересов России за рубежом.

Пропагандистские СМИ сообщили, что новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях России охватывают злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти или вражды, публичные призывы к действиям, нарушающих территориальную целостность России, и дискредитацию российских военных.

Новый закон также позволяет российским властям изымать средства нарушителей с банковских депозитов и счетов.

Новый российский закон соответствует долгосрочной траектории Кремля к авторитаризму и национализации, поскольку Путин продолжает укреплять свой контроль над российским обществом для защиты своего режима,

– отметили в ISW.

Напомним, что Кремль криминализировал антивоенные выступления в 2022 году, расширил наказание за дискредитацию российских сил в 2023, усилил репрессии против инакомыслия и ввел конфискацию частных активов в 2024.

К слову, в ISW также проанализировали, что в России уже на 20% меньше добровольцев стремятся воевать против Украины. Количество новобранцев сокращается уже второй год подряд.

В то же время главный редактор издания "ОстроВ", представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш в комментарии 24 Канала заметил, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию, если россияне неохотно проголосуют на выборах в Госдуму.