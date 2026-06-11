Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Чиє майно забиратимуть у Росії?

Путін 10 червня підписав закон, який дозволяє російській владі вилучати майно росіян, звинувачених у злочинах проти інтересів Росії за кордоном.

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що нові поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення Росії охоплюють зловживання свободою ЗМІ, розпалювання ненависті чи ворожнечі, публічні заклики до дій, що порушують територіальну цілісність Росії, та дискредитацію російських військових.

Новий закон також дозволяє російській владі вилучати кошти порушників з банківських депозитів та рахунків.

Новий російський закон відповідає довгостроковій траєкторії Кремля до авторитаризму та націоналізації, оскільки Путін продовжує зміцнювати свій контроль над російським суспільством для захисту свого режиму,

– зауважили в ISW.

Нагадаємо, що Кремль криміналізував антивоєнні виступи у 2022 році, розширив покарання за дискредитацію російських сил у 2023, посилив репресії проти інакомислення та запровадив конфіскацію приватних активів у 2024.

До слова, в ISW також проаналізували, що у Росії уже на 20% менше добровольців прагнуть воювати проти України. Кількість новобранців скорочується вже другий рік поспіль.

Водночас головний редактор видання "ОстроВ", представник України у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш у коментарі 24 Каналу зауважив, що Путін може оголосити загальну мобілізацію, якщо росіяни неохоче проголосують на виборах до Держдуми.