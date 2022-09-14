Маркив назвал главное отличие между украинской и российской армиями

Украинские военные пытаются придумать что-то новое во время войны, чтобы не действовать шаблонно. В то же время, российская армия пытается воевать "по книге".

Нелепость российских подходов к войне показало не только контрнаступление на Харьковщине, но и оборона Киева. Об этом 24 каналу рассказал нацгвардеец Виталий Маркив.

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Военный отметил, что противник адаптируется к действиям ВСУ, поэтому одно и то же не проходит и не пройдет на поле боя.

Это прекрасно понимает высшее военное руководство, и я уверен, что с каждым разом мы будем делать что-нибудь новое. У нас еще есть что продемонстрировать противнику, есть много новых идей. Но разница между нами и ними в том, что россияне воюют еще по советским меркам – "по книге". Это можно понять по их обеспечению, их комплектации,

– объяснил нацгвардеец.

По его словам, украинские военные находят железные шлемы советского образца в "новейших чехлах", которые ни от чего не защищают.

"Мы увидели, как изменилась их тактика во время штурма Киева и области, когда они шли напролом. Они думали о своей непобедимости, которая им позволит все. Противник обломал зубы под Киевом, ему до столицы, "как до неба раком" – это 100 процентов. Киев выстоял, это действительно украинский город-герой", – добавил Маркив.

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По его мнению, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, скорее всего, противник перегруппируется и будет действовать по-другому.

"Но я уверен, что военное руководство страны к этому готово, и мы покажем что-то новое и неожиданное для них. Им останется только сдаваться, оставлять оружие и уходить туда, откуда они пришли", – резюмировал нацгвардиец.

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