До победы над Россией еще очень большой и сложный путь, – Залужный

Украина продолжает противостоять российской агрессии. Вот уже больше года наши военные гонят врага с родной земли, приближая нас всех к победе.

В то же время в документальном фильме "Год. За кадром. Генерал" Валерий Залужный отметил, что до победы еще далеко. По его словам, нас ожидает большой и сложный путь, передает 24 Канал.

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Залужный знает, что нужно сделать

По словам главнокомандующего ВСУ, военная наука очень обширна. Он также добавил, что у каждой победы есть свои составляющие. И что есть много "вот если", которые возникают на пути к преодолению врага.

Пока что многого не хватает. И я вижу, как это возможно. Вижу, что для этого нужно сделать. Но знаю точно, что к победе еще очень большой и сложный путь. Я надеюсь, что Бог будет на нашей стороне, и победа обязательно будет за нами,

– отметил он.

В то же время он подчеркнул, что наше государство держится на украинцах. Наших солдатах, сержантах, офицерах, военном руководстве. Несмотря на это, не стоит забывать, что ежедневно гибнут и калечатся наши защитники, но они все равно держат свои позиции. Кому-то легче, кому-то тяжелее. Впрочем, все они приближают нашу победу.

Это единственный феномен, который позволяет нам сражаться до сих пор. Это наш украинский народ, который поставили в такие условия, когда он четко понимал, что люди с территории России или Беларуси сознательно пришли убивать его женщину, убивать его детей, уничтожать его дом. И эти люди, полные идеи защиты родных, близких, своей земли, они сделали это,

– добавил он.

В этом же документальном фильме Валерий Залужный рассказал о единственном способе, которым воспользовалась Украина в противостоянии России. С его помощью удалось нанести российским захватчикам максимальных потерь, выпустив из него кровь.

Это был единственный способ, учитывая превосходство в численности. Для этого наши военные максимально вытаскивали врага, оттаскивали его тылы и резервы. И когда техника останавливалась в ожидании заправки, ее уничтожали.