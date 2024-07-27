НАТО не готово к войне с Россией: какые военные мощности стран Альянса

Для того, чтобы закончить войну Украина нуждается в большом количестве оружия. Но кроме этого, наши партнеры понимают, что важен фактор времени.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, объяснив, что развертывание военного производства, обучение пилотов требуют много времени. Поэтому надо учитывать реальные мощности стран-партнеров.

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Почему НАТО не готово противостоять России

"Готовы ли страны НАТО к войне с Россией? Нет, не готовы. Могут ли они допустить войну на своей территории? Нет, не могут", – сказал военный эксперт.

Еще один вопрос заключается в том, сможет ли Украина эффективно действовать с таким количеством вооружения. Президент Владимир Зеленский заявил, что нам нужно что нам нужно 128 самолетов F-16, но есть ли у нас столько пилотов, которые на них будут летать?

Напомню, что первая группа пилотов, которая проходила обучение, состояла из 6 человек. Далее из 12. Мы сами не можем "переварить" те объемы, которые нужны для обеспечения нашей борьбы,

– отметил военный эксперт.

Поэтому это сложные вопросы, которые не связаны исключительно с желанием или нежеланием наших партнеров выделять помощь. На складах в Великобритании есть менее 200 танков. Даже если эта страна передаст нам все, то очень ли они нам помогут?

Президент США Джо Байден еще в 2022 году дал задание развернуть дополнительные военные производства. Но первый гусеничный аналог HIMARS поступил для обеспечения только в июле 2024.

Так же выпуск ракет ATACMS. Он продолжается, но требует времени. Это время и является тем фактором, который сдерживает определенные действия наших союзников,

– пояснил Сергей Грабский.

Развертывание оборонительной группировки НАТО на восточном фланге количеством 300 тысяч человек планируется до 2027 года. До этого времени Альянс не может говорить о готовности к каким-то отчаянным действиям.

Каково совокупное количество военных трех стран-членов НАТО – Латвии, Литвы и Эстонии? 31 тысяча бойцов вместе с ротой почетного караула, административными работниками, военным оркестром. Разве такая сила готова противостоять России. Конечно, нет. Для всего нужно время,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Поэтому фактор времени надо учитывать. Одно дело – это желание и потребности, а другое – реальные возможности экономик стран, которые нас поддерживают. Сейчас мы находимся в состоянии наращивания производства, получения помощи. Только после этого сможем проводить наступательные операции.