Россия планировала выйти к Одессе в 2025 году, –Сирский

По словам Главнокомандующего ВСУ, прошлый год стал большим испытанием для Украины. Россия стремилась завершить войну и захватить значительную часть украинских территорий.

В течение 2025 года украинские военные нанесли значительные потери россиянам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в фейсбуке.

Что планировал враг?

Россия пыталась захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской области, правобережья Херсонщины и даже выйти в Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.

Украинские военные не допустили критических прорывов врага, сорвали его планы и многократно заставляли переносить сроки спланированных операций. Благодаря самоотверженности наших воинов враг понес огромные потери. В течение года российская армия сократилась более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.

Силы обороны системно истощают врага, не давая ему возможности наращивать группировки, ведь ежемесячно уничтожается больше российских военных, чем страна-агрессор призывает. В то же время украинские войска смогли уменьшить собственные потери на 13%.

Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий,

– подчеркнул Сырский.

Что известно о попытках продвижения россиян на линии фронта?