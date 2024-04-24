Активно навязывают боестолкновения: военный рассказал о методах россиян на Востоке

На Востоке ситуация остается максимально напряженной. Россияне не прекращают обстреливать позиции наших защитников и активно навязывают боестолкновения: стрелковые или артиллерийские.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. Враг сосредоточился широким фронтом и пытается продвигаться. Бои происходят за сотни метров.

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Враг давит на Востоке

Россияне применяют различные тактики: от пехотных штурмов так называемых отрядов "Шторм-Z" до крупных операций с привлечением бронетехники. Но все эти тактики сводятся на нет благодаря работе нашим Силам обороны.

У врага остается преимущество как в живой силе, так и технике и боеприпасах. Однако есть разница между западными боеприпасами, которые поражают точно в цель, и советскими, которые использует Россия и которые были изготовлены по тактике массовости.

"На этой массовости они просто фактически бомбардируют сейчас мирные города, ближние и дальние тылы, каждую посадку, поля. Засыпают от 82-го миномета, у которых дальность стрельбы до 4 километров, и большими калибрами. Враг, к сожалению, использует все больше и больше управляемые бомбы по 3 тонны", – рассказал военный.

Поэтому в таких условиях сверхважное своевременное поступление вооружения.

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