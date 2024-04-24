Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Ворог зосередився широким фронтом і намагається просуватися. Бої відбуваються за сотні метрів.

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Ворог тисне на Сході

Росіяни застосовують різні тактики: від піхотних штурмів так званих загонів "Шторм-Z" до великих операцій із залученням бронетехніки. Але усі ці тактики зводяться нанівець завдяки роботі нашим Силам оборони.

У ворога залишається перевага як у живій силі, так і техніці та боєприпасах. Однак є різниця між західними боєприпасами, які уражають точно у ціль, і радянськими, які використовує Росія і які були виготовлені за тактикою масовості.

"На цій масовості вони просто фактично бомбардують зараз мирні міста, ближні і дальні тили, кожну посадку, поля. Засипають від 82-го міномету, у яких дальність стрільби до 4 кілометрів, і більшими калібрами. Ворог, на жаль, використовує все більше і більше керовані бомби по 3 тони", – розповів військовий.

Тому в таких умовах надважливе вчасне надходження озброєння.

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