Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Ворог зосередився широким фронтом і намагається просуватися. Бої відбуваються за сотні метрів.
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Ворог тисне на Сході
Росіяни застосовують різні тактики: від піхотних штурмів так званих загонів "Шторм-Z" до великих операцій із залученням бронетехніки. Але усі ці тактики зводяться нанівець завдяки роботі нашим Силам оборони.
У ворога залишається перевага як у живій силі, так і техніці та боєприпасах. Однак є різниця між західними боєприпасами, які уражають точно у ціль, і радянськими, які використовує Росія і які були виготовлені за тактикою масовості.
"На цій масовості вони просто фактично бомбардують зараз мирні міста, ближні і дальні тили, кожну посадку, поля. Засипають від 82-го міномету, у яких дальність стрільби до 4 кілометрів, і більшими калібрами. Ворог, на жаль, використовує все більше і більше керовані бомби по 3 тони", – розповів військовий.
Тому в таких умовах надважливе вчасне надходження озброєння.
Війна Росії з Україною: останні новини
- Росіяни взялися за Часів Яр і ситуація там напружена. Однак вже за тиждень вона може змінитися завдяки озброєнню, яке очікується від США.
- За ініціативи Чехії Україна може отримати вже наприкінці травня – початку червня велику партію боєприпасів. Окупанти використовують по 10 тисяч снарядів на добу. Україні треба відповідний еквівалент.
- В Україні створили розумний дрон-камікадзе, який сам визначає цілі. Оператору лише потрібно вибрати виявлений об'єкт і натиснути на кнопку.