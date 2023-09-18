Генерал Марк Милли заявил, что для полной победы в войне Украине понадобится больше времени. Все потому, что на временно оккупированных территориях находятся более 200 тысяч оккупантов.

Милли подчеркнул, что их всех нужно выгнать с территории Украины. А это – "высокая планка".

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На оккупированной части Украины более 200 000 российских солдат. Нынешнее наступление ВСУ, хотя и важно, но имеет ограниченные операционные и тактические цели,

– заявил генерал.

Он добавил, что даже если все эти цели получится реализовать, выбить всех захватчиков с временно оккупированных территорий не удастся. Тем временем это стратегическая цель, которую поставил Владимир Зеленский.

Кроме того, Милли заявил, что в ходе контрнаступления не удастся освободить все захваченные территории.

Почему Милли может ошибаться

Даже западные партнеры иногда ошибаются. В частности, когда началось полномасштабное вторжение, Киеву давали 72 часа, а Украине – три недели. Тем временем продолжаются 572 сутки полномасштабного вторжения и полномасштабной борьбы. Воины ВСУ идут вперед и освобождают временно оккупированные территории. За это время только "двухсотыми" Россия потеряла более 270 тысяч оккупантов.