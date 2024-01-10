Удар по оздоровительному центру в Харькове, петиция против Венгрии: хронология 686 дня войны

Продолжается 686-й день войны России против Украины. Россия продолжает террористические обстрелы украинских городов и пытается идти в наступление по некоторым направлениям.

Обо всем, что произошло 10 января на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

Днем раньше Залужный под Купянском, с Гринкевичем остался только один контракт: хронология 685 дня войны