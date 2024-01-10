Удар по оздоровительному центру в Харькове, петиция против Венгрии: хронология 686 дня войны
Продолжается 686-й день войны России против Украины. Россия продолжает террористические обстрелы украинских городов и пытается идти в наступление по некоторым направлениям.
Обо всем, что произошло 10 января на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
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В Европарламенте собирают подписи, чтобы лишить Венгрии права голоса. Сбор подписей инициировал Петри Сарвамаа – депутат Финляндии. Он отметил, что из-за действий Орбана работа заблокирована. Когда депутаты подпишут соглашение, его передадут на рассмотрение Роберти Мецоли. Издание Bild заявило, что российские оккупанты сделали ставку на попытку обострить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако враг понес колоссальные потери в живой силе бронетехнике. Россия – так же далеко от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года. Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано, Теперь стране-террористке придется взимать резервы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 9 января оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру. Повреждены территория и помещение. К счастью, в тот момент там не находились люди. За 2023 год на территории России произошло 939 пожаров. Это – на 125% больше, чем в 2022. Чаще всего в стране-террористке пылали склады. Рекордсменкой по количеству огоньков стала Московская область. В течение года там было "жарко" 162 раза.
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В Европарламенте инициируют историческую петицию
В Bild заявили, что ВСУ сорвали зимнее наступление Кремля
– говорится в сообщении.
В Харькове оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру
В России за год количество пожаров выросло на 125%
В Европарламенте собирают подписи, чтобы лишить Венгрии права голоса. Сбор подписей инициировал Петри Сарвамаа – депутат Финляндии. Он отметил, что из-за действий Орбана работа заблокирована.
Когда депутаты подпишут соглашение, его передадут на рассмотрение Роберти Мецоли.
Издание Bild заявило, что российские оккупанты сделали ставку на попытку обострить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако враг понес колоссальные потери в живой силе бронетехнике. Россия – так же далеко от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года.
Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано,
Теперь стране-террористке придется взимать резервы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 9 января оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру.
Повреждены территория и помещение. К счастью, в тот момент там не находились люди.
За 2023 год на территории России произошло 939 пожаров. Это – на 125% больше, чем в 2022. Чаще всего в стране-террористке пылали склады.
Рекордсменкой по количеству огоньков стала Московская область. В течение года там было "жарко" 162 раза.