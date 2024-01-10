Удар по оздоровительному центру в Харькове, петиция против Венгрии: хронология 686 дня войны

10 января 2024, 06:39
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Продолжается 686-й день войны России против Украины. Россия продолжает террористические обстрелы украинских городов и пытается идти в наступление по некоторым направлениям.

Обо всем, что произошло 10 января на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

Днем раньше Залужный под Купянском, с Гринкевичем остался только один контракт: хронология 685 дня войны

07:00, 10 января

Главное из сводки Генштаба

  • За прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Больше всего враг пытался штурмовать Авдеевское, Марьинское и Купянское направления.
  • Россияне нанесли 5 ракетных и 52 авиационных удара (применив 3 ударных БпЛА "Шахед", из которых 1 уничтожено), совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства врага.
03:08, 10 января

Прилет по нефтебазе в Орле: фото последствий

В сети появилось еще одно фото последствий удара по нефтебазе "Орелнефтепродукт" в Орле, по которому попал украинский БПЛА.

 

01:46, 10 января

В Европарламенте инициируют историческую петицию

В Европарламенте собирают подписи, чтобы лишить Венгрии права голоса. Сбор подписей инициировал Петри Сарвамаа – депутат Финляндии. Он отметил, что из-за действий Орбана работа заблокирована.

Когда депутаты подпишут соглашение, его передадут на рассмотрение Роберти Мецоли.

00:53, 10 января

В Bild заявили, что ВСУ сорвали зимнее наступление Кремля

Издание Bild заявило, что российские оккупанты сделали ставку на попытку обострить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако враг понес колоссальные потери в живой силе бронетехнике. Россия – так же далеко от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года.

Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано,
– говорится в сообщении.

Теперь стране-террористке придется взимать резервы.

00:25, 10 января

В Харькове оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 9 января оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру.

Повреждены территория и помещение. К счастью, в тот момент там не находились люди.

00:02, 10 января

В России за год количество пожаров выросло на 125%

За 2023 год на территории России произошло 939 пожаров. Это – на 125% больше, чем в 2022. Чаще всего в стране-террористке пылали склады.

Рекордсменкой по количеству огоньков стала Московская область. В течение года там было "жарко" 162 раза.

 

Автор: Анастасія Кушпіт