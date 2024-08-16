41 атака на Покровском направлении и 20 на Торецком: карта боевых действий на 16 августа

Россияне пытаются захватить всю Донецкую область. Горячее всего на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях, говорится в сводке Генштаба.

За прошедшие сутки зафиксировали 144 боевых столкновения. За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 УАБ. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта: сводка Генштаба

Нашли семь боев вблизи Липцев, Старицы и Волчанска. Напроизошло 16 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

Продвижение россиян возле Купянска

Навраг атаковал 10 раз неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Натакже произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки. Нашли четыре боя в районах Часового Яра. Противник успеха не достиг.

Что происходит в Часовом Яре

Нароссияне атаковали 20 раз неподалеку Зализного, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

Какова ситуация возле Торецка

Нанаши защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

Оккупанты рвутся к Покровску: смотрите карту боевых действий

НаСилы обороны остановили 19 атак противника у Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Навраг пять раз наступал, в частности, в сторону Водяного, Ровнополя и Константиновки. Нароссийские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки. Напротивник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев. Наобстановка без изменений.

Фронт на Юге

Напризнаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, пять РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 73 автомобиля и 16 единиц спецтехники оккупантов.