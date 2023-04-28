"Долгая война" – не цель России, а попытка приспособиться, – ISW
Источник:ISW
Россия несет колоссальные потери в войне с Украиной. Оккупанты визжали, что "возьмут Киев за 3 дня", а уже устанавливают ПВО в центре Москвы. В ISW отметили, что "длинная война" – не цель России, а попытка страны-террористки приспособиться.
В ISW проанализировали происходящее на фронте и заметили, что "Долгая война" – не внутренняя цель Кремля. Просто страна-террористка потерпела тотальную неудачу, а теперь пытается хоть как-то приспособиться.
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У Кремля был план "быстрой войны". В то же время он эпически провалился. Россия хочет захватить Украину и искоренить ее государственность. Однако в Кремле уже отлично понимают, что им это не удастся. То, как украинцы борются за свою свободу, восхищает весь мир.
Кремль пытается затянуть войну. В частности, восстановить свои силы и подготовиться к новым наступательным действиям.
Способность Кремля вести длительную войну в Украине не является данностью — она непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своих возможностей. Способность России восстановить свой военный потенциал ограничена,
– говорится в сообщении.
США поддерживают Украину и продолжат это делать. Успешное контрнаступление ВСУ позволит освободить украинские территории.Заметьте! В ISW подчеркнули, что Россия также хочет контролировать Беларусь и Молдову, а также нейтрализовать НАТО и подорвать позиции США.
Путин убил профессиональную армию
- Россия несет на фронте колоссальные потери. По состоянию на 27 апреля 2023 года "пакетизировали" уже 188 920 окупантов. Кроме того, уничтожили немало вражеской техники.
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан – военный эксперт и летчик-инструктор – заметил, что Владимир Путин уже убил профессиональную армию России.