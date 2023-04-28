"Долгая война" – не цель России, а попытка приспособиться, – ISW

Россия несет колоссальные потери в войне с Украиной. Оккупанты визжали, что "возьмут Киев за 3 дня", а уже устанавливают ПВО в центре Москвы. В ISW отметили, что "длинная война" – не цель России, а попытка страны-террористки приспособиться.

В ISW проанализировали происходящее на фронте и заметили, что "Долгая война" – не внутренняя цель Кремля. Просто страна-террористка потерпела тотальную неудачу, а теперь пытается хоть как-то приспособиться.

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У Кремля был план "быстрой войны". В то же время он эпически провалился. Россия хочет захватить Украину и искоренить ее государственность. Однако в Кремле уже отлично понимают, что им это не удастся. То, как украинцы борются за свою свободу, восхищает весь мир.

Кремль пытается затянуть войну. В частности, восстановить свои силы и подготовиться к новым наступательным действиям.

Способность Кремля вести длительную войну в Украине не является данностью — она непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своих возможностей. Способность России восстановить свой военный потенциал ограничена,

– говорится в сообщении.

США поддерживают Украину и продолжат это делать. Успешное контрнаступление ВСУ позволит освободить украинские территории.

Путин убил профессиональную армию

Россия несет на фронте колоссальные потери. По состоянию на 27 апреля 2023 года "пакетизировали" уже 188 920 окупантов. Кроме того, уничтожили немало вражеской техники.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан – военный эксперт и летчик-инструктор – заметил, что Владимир Путин уже убил профессиональную армию России.

В ISW подчеркнули, что Россия также хочет контролировать Беларусь и Молдову, а также нейтрализовать НАТО и подорвать позиции США.