Оккупанты ударили по жилому сектору в Константиновке, горело несколько этажей
В пятницу, 12 апреля, враг атаковал Константиновку. В жилом доме произошел пожар, есть пострадавшие. 24 Канал расскажет о последствиях обстрела города.
Сейчас известно, что Россия обстреливает Кривой Рог. Предположительно, запускали ракеты Х-59.
Смотрите также Оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум
В Донецкой области в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека
Россияне нанесли удар по жилому сектору города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. Как сообщили в ГСЧС, ракета попала в пятиэтажку, загорелись балконы со второго по пятый этаж.
По предварительной информации, в результате вражеского обстрела ранены три человека.
Впоследствии пресс-секретарь ГСЧС Вероника Бахал уточнила Суспильному Донбасс, что прямого попадания в дом не было. Тип оружия устанавливается.
Корреспонденты местных изданий сообщили, что взрывов было несколько. Первый прозвучал около 13:50, а уже в два часа горожане услышали второй. Примерно в это время Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что по Донецкой области пускали КАБы.
Какова ситуация в городе
- Константиновка – один из прифронтовых городов, поэтому, к сожалению, часто попадает под удар. В сентябре 2023 года россияне ударили по рынку, погибло много людей.
- "В целом ситуация в Константиновке, я бы сказала, не изменилась. Люди настолько привыкли к войне, что просто ходят по улице и обсуждают, что произошло. Какой-то общей паники нет, потому что ни одного безопасного места на территории Донецкой области, к сожалению, нет", – сказала тогда пресс-секретарь Донецкой ОВА.
- А в марте военные эксперты говорили, что враг пытается максимально глубоко продвинуться в юго-западном направлении вдоль дороги Константиновка – Бахмут. Его цель – сформировать северный фас будущего "Торецкого выступа". Поэтому стоит уделить внимание треугольнику Константиновка – Часов Яр – Торецк, а также Северскому выступу.