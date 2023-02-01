Украину ждет "очень активная" фаза войны с Россией: что прогнозирует разведка

Украинская разведка прогнозирует очень активную фазу войны России с Украиной. Очевидно, она будет проходить в феврале – марте 2023 года.

Детали рассказал Андрей Юсов – представитель ГУР МО – в эфире FREEДOM, информирует 24 канал. Ситуация на фронте остается тяжелой.

Обратите внимание В ГУР назвали количество оккупантов, которые сейчас воюют в Украине

Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март будут продолжаться очень активные действия,

– заявил Юсов.

Он подчеркнул, что россияне продолжают наступать. У оккупантов ужасное состояние войск и техники. Вот почему враг воюет количеством. Противник несет колоссальные потери.

В то же время оккупантам не удастся реализовать свои планы. Юсов подчеркнул, что мотивация и мастерство украинских героев, а также техника и оружие, переданное странами-партнерами, преломят ход российских наступательных действий.