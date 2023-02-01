Украину ждет "очень активная" фаза войны с Россией: что прогнозирует разведка
1 февраля 2023, 16:19Читати новину українською
Украинская разведка прогнозирует очень активную фазу войны России с Украиной. Очевидно, она будет проходить в феврале – марте 2023 года.
Детали рассказал Андрей Юсов – представитель ГУР МО – в эфире FREEДOM, информирует 24 канал. Ситуация на фронте остается тяжелой.
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Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март будут продолжаться очень активные действия,
– заявил Юсов.
Он подчеркнул, что россияне продолжают наступать. У оккупантов ужасное состояние войск и техники. Вот почему враг воюет количеством. Противник несет колоссальные потери.Важно! По состоянию на 1 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 128 420 оккупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправили почти тысячу захватчиков.
В то же время оккупантам не удастся реализовать свои планы. Юсов подчеркнул, что мотивация и мастерство украинских героев, а также техника и оружие, переданное странами-партнерами, преломят ход российских наступательных действий.