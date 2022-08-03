Засады, пленные, уничтоженные БМП-2 и танки: в Генштабе об успехах ВСУ на Юге и Востоке

Вооруженные Силы Украины нанесли врагу значительные потери на Донецком и Херсонском направлениях. Особенно отличились морские пехотинцы и артиллеристы.

Первые, по данным Генштаба ВСУ, устроили оккупантам засаду. Вторые – подбили вражескую технику и взяли нескольких россиян в плен.

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Новые достижения ВСУ на Востоке и Юге Украины

Генштаб отмечает, что личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжает наносить урон российским оккупантам.

Так, на Донецком направлении морские пехотинцы на днях устроили засаду. В результате защитникам Украины удалось уничтожить:

2 боевые машины пехоты (БМП-2);

1 танк,

15 человек живой силы.

Кроме того, наши воины взяли 3 пленных.

Украинские воины не отстают в Херсонском направлении. Здесь они активно проводят демилитаризацию российской армии, чтобы ускорить освобождение региона.

Наша артиллерия подбила вражеский танк, действовавший в зоне ответственности подразделения, а пехота взяла двух пленных,

– рассказали в Генштабе.

Ситуация на фронте: актуальные данные Генштаба ВСУ

российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предполагает , что от контрнаступления ВСУ на Херсон во многом зависит дальнейший ход войны. Здесь может определиться предел поражения оккупантов – отбросят ли захватчиков на границы по состоянию на 23 февраля или на 1991 год.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на штурме Бахмутского направления, где продолжаются ожесточенные бои. Захватчики обстреливали из артиллерии районы Кодемы, Семигорья, Травневого, Выемки, Берестового, Бахмутского и Опытного. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Боевые действия продолжаются также в направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут.

На Южнобужском направлении враг атаковал позиции ВСУ с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 14 населенных пунктов. Он применил авиацию для удара вблизи урочища Плотницкое. Кроме того, россияне проводят воздушную разведку.

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