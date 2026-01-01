Враг терроризирует Донецкую область, украинцы продвинулись на Запорожье: отчет и карты ISW
- Российская армия осуществила наступления на разных участках фронта, но украинские силы отражали атаки и вернули часть территории.
- Украинские войска продвинулись на запад Запорожской области, тогда как россияне имели успехи вблизи Покровска.
Российская армия за минувшие сутки осуществила наступления на разных участках фронта и имела продвижение на ключевых точках. Украинские силы давали отпор врагу и также вернули под свой контроль часть территории.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Смотрите также Слишком быстрое продвижение, – обозреватель разобрал ситуацию на приоритетном направлении боев
Где были продвижения на фронте 31 декабря?
У Сумской области враг атаковал позиции возле Константиновки, Кондратовки, Алексеевки и Андреевки, а также вблизи Юнаковки, Яблоновки и Варачино.
На Харьковской области российская армия продолжила наступление возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Лимана, а также продвигались в направлении Избицкого. Вблизи Лимана и Вильчи, вероятно, состоялись контратаки Сил обороны.
Вражеские атаки также произошли на Купянском направлении вблизи Дегтярного, Амбарного, Довгенького, Двуречанского и Обуховки. Россияне атаковали к востоку от Купянска вблизи Песчаного, зато украинские войска контратаковали у самого Купянска.
Враг вел наступление вблизи Богуславки, Шиковки, а также в направлении Дружелюбовки и Новосергиевки.
На Лиманском направлении противник атаковал наших военных у Дробышева, Новоселовки, Корового Яра, Александровки, Соснового, Ставок, Заречного и Ямполя.
В районе Северска враги наступали вблизи Озерного, Дроновки, Платоновки, Серебрянки и Резниковки.
Редакция сайта 24tv.ua собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелом Покровском и Сумском направлениях. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 грн и больше разыграем новый iPhone 16 256GB. Задонатить можно на специальную Банка.
Украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка. В то же время россияне имели успехи у самой Константиновки, Маркового, Миньковки, Александро-Шултино, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки, Степановки, Русиного Яра, Торского, Новопавловки и Софиевки. Также вражеские атаки произошли возле Нового Шахового.
Обе стороны за последние сутки имели успехи у Покровска. Оккупанты атаковали у Гришиного, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Ровно, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
Россияне продвигаются на нескольких направлениях / Карты ISW
Враг пытался продвинуться на Новопавловском направлении вблизи Филиала и Ялты, но не имел там успеха.
Россияне не контролируют Гуляйполе. Однако войска врага продвинулись у Терноватого, Даниловки, Варваровки, Доброполье, Сладкого, Рыбного, Приволье, Злагоды, Дорожнянки, Железнодорожного и Староукраинки.
Силы обороны недавно продвинулись в пределах Степногорска на Ореховском направлении. Российские войска там находятся, но за последние сутки успеха не имели. Вражеские атаки произошли вблизи Белогорья, Приморского, Павловки и Новояковлевки.
Оккупанты пытались наступать в Херсонской области в направлении Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Можно подытожить, что украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области. Враг имел успехи вблизи Покровска.
Боевые действия в Украине: последние новости
Недавно украинские защитники показали, что им удается удерживать село Дачное в Днепропетровской области. Военных с украинским флагом зафиксировали с дрона посреди населенного пункта.
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1 060 оккупантов. Общие потери личного состава России на войне составляют около 1 208 970 человек и десятки тысяч единиц дорогостоящей техники.
Российский диктатор Владимир Путин в новогоднем обращении к народу отметил поддержку оккупантов в Украине и веру в "победу". Однако его выступление по случаю праздника было очень коротким.