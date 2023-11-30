ВСУ не дают России шансов вернуть утраченные позиции: карта боевых действий за 30 ноября

Российские оккупанты продолжают неудачные попытки наступлений на восточных и южных направлениях. Наши Силы обороны успешно отражают атаки противника и наносят ему поражение в живой силе и технике.

Четверг, 30 ноября 2023 года, это уже 645 суток с начала полномасштабного вторжения. В этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий и что происходит на разных направлениях.

Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Что происходит на Востоке

Россия сохраняет военное присутствие в районах своего государства, граничащих с Украиной. Оккупанты ведут активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание ВСУ, в частности, увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.В ОСГВ "Хортица" информируют, что на этом участке фронта захватчики вели штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Силы обороны Украины отразили атаки 7 раз.

Как выглядит карта боев на Купянском направлении: смотрите от DeepState

Украинские бойцы отбили 24 атаки врага на окраинах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.Россияне неудачно штурмовали возле Ивановского и Андреевки Донецкой области. Наши защитники отбили 4 атаки, в то же время продолжили штурмовать позиции врага на юг от Бахмута. ВСУ наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляют свои новые позиции.

Около Бахмута оккупанты наступают, ВСУ отбивают и идут вперед: смотрите на карте от DeepState

В ОСГВ "Таврия" констатируют, что захватчики все еще пытаются оцепить Авдеевку. Украинские воины отстаивают свои позиции, нанося урон оккупантам. Без успеха российская армия также наступала у Степового, Новокалинового, к востоку от Новобахмутовки, Авдеевки, к югу от Тоненького, Северного и Первомайского, что в Донецкой области. Украинские войска отразили 22 атаки в этом районе.

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Какая ситуация на Юге Украины

При поддержке воздуха противник провел безрезультатные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили 11 атак на этом участке фронта.Россия предприняла 5 неудачных попыток вернуть утраченные позиции в районе Работино Запорожской области. Также украинские воины отбили 9 атак противника северо-западнее Вербового в этом регионе и продолжили контрнаступление в районе Мелитополя, нанося потери захватчикам.

Силы обороны не отступают на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Потери российских захватчиков

В течение суток 29 ноября Воздушные силы нанесли 2 авиаудара по районам войск, вооружения и военной техники оккупантов, а также 2 авиаудара по ЗРК противника.

А вот украинские ракетные войска ударили по 3 командным постам, 2 складам боеприпасов и 2 районам концентрации российских войск, оружия и военной техники.

В то же время только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1 180 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны погибли 328 760 бойцов так называемой "второй армии мира".

Оперативно-стратегическая группировка "Одесса" сообщает, что Силы обороны Украины на этом участке линии боевых действий удерживают позиции на левом берегу Днепра, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары по тылу врага.