На каком этапе сейчас война: Черник оценил боевую ситуацию
Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор украинские военные уничтожили более 455 тысяч россиян, более 7 тысяч танков, почти 14 тысяч ББМ и тому подобное.
Несмотря на огромные потери, война в Украине продолжается, а враг готовится к длительному противостоянию. В эфире 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, на каком этапе сейчас война в Украине и куда все движется.
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"Я не дам вам глубокого ответа, потому что я человек, который начисто лишен интуиции. В моей жизни все строится на рациональной позиции. Однако я точно знаю, где мы фактически находимся", – сказал Черник.
ВСУ уничтожают все, что имеет враг
Сейчас Украина находится в третьей стадии индустриальной войны – перемалывания сил и средств противника. Все, что есть у россиян, Вооруженные Силы Украины сейчас уничтожили примерно на 50%. С теми складами, которые у россиян серьезно заполнены бронетехникой.
У оккупационной армии еще есть запас прочности по танкам где-то более 3 тысяч единиц, по ПТ-76, это предшественник БМП, до 7 тысяч. Если еще считать моторесурс Ту-95 МС, Ту-22м3, МиГ-31 и Ил-76, которые страна-агрессор не может строить,
– добавил военный эксперт.
Он отметил, что запас прочности россиян в пределах до двух лет на коэффициенте 50%.
Что Зеленский говорит о ситуации в Украине
- В интервью иностранным журналистам Владимир Зеленский отметил, что Украине не хватает оружия, чтобы воевать. По его словам, соотношение артиллерийских снарядов на поле боя на сегодня составляет 1 к 10.
- Во время очередной массированной атаки 11 апреля россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС, Киевской области. Президент отметил, что это произошло из-за нехватки ракет для защиты.
- Кроме того, Зеленский рассказал, что Россия постоянно получает "Шахеды" из Ирана. Около 300 – 350 в месяц. Также использует 300 самолетов только на территории Украины.