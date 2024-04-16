На каком этапе сейчас война: Черник оценил боевую ситуацию

Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор украинские военные уничтожили более 455 тысяч россиян, более 7 тысяч танков, почти 14 тысяч ББМ и тому подобное.

Несмотря на огромные потери, война в Украине продолжается, а враг готовится к длительному противостоянию. В эфире 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, на каком этапе сейчас война в Украине и куда все движется.

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"Я не дам вам глубокого ответа, потому что я человек, который начисто лишен интуиции. В моей жизни все строится на рациональной позиции. Однако я точно знаю, где мы фактически находимся", – сказал Черник.

ВСУ уничтожают все, что имеет враг

Сейчас Украина находится в третьей стадии индустриальной войны – перемалывания сил и средств противника. Все, что есть у россиян, Вооруженные Силы Украины сейчас уничтожили примерно на 50%. С теми складами, которые у россиян серьезно заполнены бронетехникой.

У оккупационной армии еще есть запас прочности по танкам где-то более 3 тысяч единиц, по ПТ-76, это предшественник БМП, до 7 тысяч. Если еще считать моторесурс Ту-95 МС, Ту-22м3, МиГ-31 и Ил-76, которые страна-агрессор не может строить,

– добавил военный эксперт.

Он отметил, что запас прочности россиян в пределах до двух лет на коэффициенте 50%.

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