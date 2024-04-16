Попри шалені втрати, війна в Україні триває, а ворог готується до довготривалого протистояння. В етері 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, на якому етапі зараз війна в Україні та куди все рухається.

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"Я не дам вам глибокої відповіді, бо я людина, котра начисто позбавлена інтуїції. У моєму житті все будується на раціональній позиції. Однак я точно знаю, де ми фактично перебуваємо", – мовив Черник.

ЗСУ знищують усе, що має ворог

Зараз Україна перебуває в третій стадії індустріальної війни – перемелювання сил і засобів противника. Все, що є в росіян, Збройні Сили України зараз знищили приблизно на 50%. З тими складами, котрі у росіян серйозно заповнені бронетехнікою.

В окупаційної армії ще є запас міцності по танках десь понад 3 тисячі одиниць, по ПТ-76, це попередник БМП, до 7 тисяч. Якщо ще рахувати моторесурс Ту-95 МС, Ту-22м3, МіГ-31 та Іл-76, які країна-агресор не може будувати,

– додав військовий експерт.

Він наголосив, що запас міцності росіян у межах до двох років на коефіцієнті 50%.

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