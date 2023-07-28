Раньше такого не было: оккупанты в Крыму начали активно рекламировать контрактную службу

Во временно захваченном россиянами Крыму захватчики начали агитацию местного населения. Оккупанты активно призывают жителей украинского полуострова подписать контракт с армией России.

Соцсетями часто распространяются сообщения и видеоролики с призывом пойти на контрактную службу в армию страны-агрессорки, чего раньше в таких масштабах не было. Россияне распространяют свою агитацию через телеграмм-каналы, посвященные Крыму.

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Как россияне пытаются заманить крымчан в свою армию

Захватчики прибегают к разным уловкам, чтобы жители временно оккупированного ими же Крыма пошли на службу по контракту. Они обещают "золотые горы" и создают пропагандистские видео.

Контрактникам из Крыма после заключения соглашения предлагают 195 тысяч рублей и "крымскую единовременную региональную выплату" в размере 200 тысяч рублей. А за участие в оккупационной войне России против Украины военнослужащим-контрактникам обещают ежемесячно платить от 204 тысяч рублей, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

Конечно же, эти деньги и другие привилегии ни один житель временно оккупированной территории на самом деле никогда не увидит, как не видели их и обычные россияне. Ведь захватчики постоянно лгут и обманывают даже своих. В интернете есть немало постов и видео, где солдаты из регулярной российской армии или их родственники постоянно жалуются на отсутствие обещанной денежной поддержки со стороны Москвы. Ну а сама война России против Украины является красноречивым свидетельством того, что оккупантам просто безразличны все человеческие жизни. Поэтому соглашаться на контрактную службу в российской армии ни в коем случае нельзя, чтобы не стать "200-м" в течение недели.

Оккупанты создают для крымчан специальные видео

Пока российские военные будут находиться в Крыму – покоя на полуострове не будет. Поэтому призываем крымчан не вступать в оккупационную армию России. Лучше приобщиться к движениям типа "Желтой ленты" и приближать победу Украины.

На одном из таких роликов показана тренировка российских военных. За кадром несколько мужчин пытаются манипулировать. Они рассказывают о "гражданском долге", "правде", "выживании" и используют другие стереотипные фразы из кремлевских методичек, а также обещают контрактникам медали, награды и деньги.

Один из примеров циничной кремлевской пропаганды: видео из соцсетей

Другое видео более лаконично. На нем россияне призывают крымчан пойти на контракт в танковые войска страны-агрессорки и вместе с тем боятся назвать полномасштабное вторжение России в Украину войной, используя вместо этого слова вымышленную Москвой аббревиатуру "сво". В сообщении под этим роликом захватчики тоже сначала использовали ура-патриотические клише кремлевской пропаганды, а затем пообещали "стабильность и широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус".

Крымчан агитируют воевать против Украины на танках: видео из соцсетей

Третий ролик по полной использует известную советскую и постсоветскую манипуляцию "ты же мужик". В видео профессии охранника в супермаркете, водителя такси и даже тренера в спортзале демонстрируются как недостойные мужчины. Вместо зарабатывания себе на жизнь мирным способом захватчики предлагают мужскому населению Крыма надеть форму российской армии, взять в руки оружие и пойти убивать жителей материковой Украины. Видеоролик завершаются призывом "быть мужиком".

Жителям Крыма предлагают бросить свои профессии и пойти воевать против Украины: видео

У оккупантов в Крыму паника и истерика