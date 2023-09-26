Шойгу перепутал Украину с Россией и назвал минимальную продолжительность войны
Сергей Шойгу в очередной раз распространял кремлевскую пропаганду и обвинял Украину и Запад в том, что на самом деле делает Россия. Приспешник Кремля во время выступления рассказал, когда может завершиться развязанная его страной война.
Министр обороны России Сергей Шойгу, который недавно растерялся из-за вопроса относительно победителя в войне, снова отметился абсурдным заявлением. Он назвал год, когда страна-агрессор планирует завершить так называемую "СВО".
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Что наговорил Шойгу
Сначала приспешник Владимира Путина жаловался на то, что США и другие союзники Украины продолжают предоставлять оружие ВСУ. Впоследствии Шойгу, вероятно, перепутал названия государств. Потому что он сказал, что это не Россия, а Украина якобы "бросает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой".
Чтобы сделать свое заявление еще более циничным, глава минобороны России обвинил Запад в якобы "циничных действиях". Далее Шойгу начал врать о якобы современном вооружении и высокой подготовке российских оккупантов. А после этого он рассказал о дальнейших намерениях страны-агрессора.
Последовательная реализация мероприятий плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей,
– сказал он.
Таким образом Шойгу намекнул, что полномасштабная агрессия России против Украины будет продолжаться минимум до 2025 года.
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Что говорят эксперты о российско-украинской войне
- Недавно аналитики из американского Института изучения войны со ссылкой на анонимный источник в Кремле заявили, что Путин приказал Шойгу остановить наступление ВСУ до октября 2023 года. Россияне могут попытаться вернуть себе инициативу даже ценой очень больших потерь.
- Ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен в беседе с 24 Каналом рассказал о подготовке российскими оккупантами нескольких сценариев. По его словам, россияне могут устроить теракт на ЗАЭС и под предлогом взрыва увести войска, безжалостно бросить все имеющиеся человеческие ресурсы для остановки контрнаступления ВСУ, а также попытаться перебросить войска и технику.