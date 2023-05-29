А может, лучше наоборот: губернатор Белгородщины мечтает "присоединить Харьков", чтобы избежать обстрелов

Губернатор Белгородской области Гладков предложил оккупировать всю Харьковскую область. Он верит, что это поможет "прекратить обстрел его региона".

Вячеслав Гладков прокомментировал текущую ситуацию в Белгородской области России. Своими мыслями он поделился с пропагандистскими СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Почему российский губернатор мечтает о Харькове

Гладков предложил оккупировать всю Харьковскую область вместе с Харьковом. Он назвал это "присоединением". Захватчик хочет, чтобы Харьковщина стала частью Белгородщины. По его мнению, это спасет российский регион от обстрелов.

Вячеслав Гладков сказал об этом в прямом эфире вражеских СМИ. При этом он заметно нервничал. Госчиновник странно отреагировал на вопрос, верит ли он в возможность оккупации всей Харьковщины. Российский губернатор сначала отвернулся, а затем уклонился от прямого ответа.

Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области,

– сказал оккупант.

Вероятно, он понял, что никто ему не позволит захватить Харьковщину. Также Гладков заявил, что на Белгородщину зашли минимум пять диверсионных групп с момента начала полномасштабной российско-украинской войны.

Абсурдное заявление оккупанта Гладкова: видео

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