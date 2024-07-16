На сколько уменьшилось преимущество России в использовании артиллерии: комментарий Генштаба

Российские войска значительно уменьшили использование артиллерии на фронте. Сейчас оккупанты используют 45 тысяч боеприпасов, а Украина – 15 тысяч.

Ранее российские войска запускали примерно 70 тысяч снарядов. Между тем для Украины этот показатель достигал лишь 10 тысяч.

Смотрите также Минобороны вернуло в войска боеприпасы, которые ранее хотели утилизировать

Украина увеличила использование артиллерии против россиян

Сейчас российская армия также применяет примерно 1300 FPV-дронов в сутки.

Но украинские защитники запускают больше таких беспилотников,

– утверждают в "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Генштабе.

Там также добавили, что в конце июня 2024 года соотношение в использовании артиллерии между украинской и российской армией составляло 1:3, когда в начале года было 1:7.

При этом новости о сокращении разрыва использования артиллерии появились на фоне новостей о передаче Украине снарядов в рамках чешской инициативы. Так, в конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия боеприпасов прибыла в Украину. Речь шла о 50 тысячах единиц боеприпасов.

В то же время недавно президент Чехии Петр Павел анонсировал скорую передачу еще одной партии снарядов в июле – августе.