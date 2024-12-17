В России в очередной раз заговорили о возможном конфликте с НАТО: какой сигнал посылает Кремль

В России снова рассказывают об угрозе войны с НАТО в ближайшие десятилетия. Это довольно типичные фразы, которые там неоднократно говорили. Но тут не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что заявление Белоусова о войне, который является министром обороны России, не является чем-то новым. Там снова показывают, что Россия – якобы серьезный игрок и "сложный переговорщик"; что с ней нужно считаться и так далее.

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Почему звучат заявления о войне с НАТО

Как отметил Клочок, несмотря на попытки России казаться сильной, все нужно также рассматривать в контексте возможного замораживания войны в Украине. Тогда Путин может включиться на других фронтах.

Путин рассказывал, что эстонская Нарва – российский город. Или же россияне часто говорят о Севере Казахстана. Есть Сувалкский коридор. Замораживание войны в Украине будет означать для России появление новых возможностей по созданию угроз на других фронтах. Это даже может быть страна НАТО,

– считает Клочок.

Конечно, вряд ли сейчас может быть прямое столкновение. Но гибридные угрозы вполне могут быть. Россия продолжает наращивать вооружение и масштабировать армию. Да, они не настолько сильны, как перед началом полномасштабного вторжения, но все равно пытаются наращивать армию.

Даже в НАТО признали, что количественное измерение армии любой страны является не менее угрожающим, чем наличие ядерного оружия. Потому что присутствие войск на любой территории – это контроль. А заявления Белоусова расцениваю в контексте публичного формата переговоров по замораживанию войны. Они показывают, кто на что способен и обмениваются "реверансами",

– отметил Клочок.