Россия вновь заявила о готовности к возможному конфликту с НАТО
В России продолжают нагнетать об усилении конфронтации с Западом. Страна-агрессор заявила о подготовке к вероятному конфликту с НАТО в Европе.
Глава российского минобороны Андрей Белоусов считает, Россия "должна быть готова ко всему". Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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В Москве продолжают готовиться к конфликту с Западом
На заседании коллегии ведомства Белоусов заявил, что Россия должна быть готова к возможной войне с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия.
Он отметил, что "жесткое противостояние с коллективным Западом" продолжает нарастать и усиливаться.
Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО,
– добавил Белоусов.
Для отражения угроз от НАТО в России надеются решить ряд задач. В частности, внедрить новые подходы к формированию госпрограммы вооружения.
Европейские лидеры уже предупреждали о возможности распространения агрессии России за пределы Украины, в частности на страны Балтии и через Сувальский коридор. Россия может спровоцировать разного рода противостояние с НАТО, а в случае прямого военного столкновения имеет приоритетные цели на определенных направлениях.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна готова к возможному втягиванию в войну с Россией. Финляндия принимает во внимание захватническую войну России в Украине и готовится к худшему сценарию.