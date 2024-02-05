В США представили соглашение, которое включает более 60 миллиардов для Украины: хронология 712 д

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ всеми силами мощно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день пытаются отвоевать наши земли.

Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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