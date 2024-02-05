В США представили соглашение, которое включает более 60 миллиардов для Украины: хронология 712 д
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ всеми силами мощно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день пытаются отвоевать наши земли.
Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Американский Сенат представил соглашение по границе, с которым связано выделение денег на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Законопроект предусматривает 118,28 миллиардов долларов, из которых более 60 – пойдут на помощь Украине. В Брянской области России поздно вечером прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку беспилотников. Все 6 дронов россияне якобы сбили. Однако на месте почему-то работали оперативные службы. Владимир Зеленский ответил на вопрос, рассматривает ли он увольнение главнокомандующего. Послушайте, это кадровый вопрос внутри нашего государства. Безусловно, если мы говорим о перезагрузке, я хочу, чтобы вы меня поняли, когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного или другого сектора,
Сенат США представил соглашение
Взрывы в Брянской области
Зеленский ответил, рассматривает ли он увольнение Залужного или нет
– заявил украинский лидер.
Американский Сенат представил соглашение по границе, с которым связано выделение денег на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Законопроект предусматривает 118,28 миллиардов долларов, из которых более 60 – пойдут на помощь Украине.
В Брянской области России поздно вечером прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку беспилотников. Все 6 дронов россияне якобы сбили. Однако на месте почему-то работали оперативные службы.
Владимир Зеленский ответил на вопрос, рассматривает ли он увольнение главнокомандующего.
Послушайте, это кадровый вопрос внутри нашего государства. Безусловно, если мы говорим о перезагрузке, я хочу, чтобы вы меня поняли, когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного или другого сектора,