Воевать с гражданскими не будем никогда, – офицер ВСУ о заходе в Россию

Министерство обороны Германии считает, что вход Вооруженных Сил Украины в Россию является вполне оправданным. Украина заинтересована исключительно в военных объектах на территории враждебного государства.

Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Березовец – офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна. По его словам, в ходе контрнаступления ВСУ, для Украины будет выгодно распыление войск врага и невозможность управления своими резервами.

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Украинские ДРГ уже в России

В Германии назвали допустимыми операции Вооруженных Сил Украины на территории России. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, при такой войне, которую развязала Москва, проникновение украинских военных на территорию России вполне нормально.

Украинские диверсионно-разведывательные группы давно уже работают на территории России. Это касается не только так называемого "русского добровольческого корпуса", но и подразделений непосредственно вооруженных сил. Они имеют свои источники информации и своих людей, которые уже помогают и готовы делать это дальше,

– отметил Тарас Березовец.

В условиях ведения этой войны Украину ничто не ограничивает использование военных ВСУ для борьбы и определенных задач на территории России. Но Березовец подчеркнул, что существенным отличием от российских методов есть то, что Украина не воюет с гражданским населением.

"Наша цель – исключительно военные объекты в России. Ни разу Украина не наносила удары по гражданским объектам на территории России, что бы об этом не рассказывали кремлевские пропагандисты", – подчеркнул офицер ВСУ.

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Пока ни в коем случае, когда наносились удары по военным объектам России, Генштаб ВСУ не брал за это ответственности. Хотя было предположение о причастности украинской стороны.

Это доказано не было. Но, повторюсь, в условиях ведения этого нас ничего не ограничивает использовать вооружение как украинского, так и западного производства,

– отметил Березовец.

По его мнению, с начала украинского контрнаступления такая активность на территории России будет необходима и желательна. Не секрет, что для Украины выгодно, чтобы враг распылял свои силы, а в его тылах началась паника.

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