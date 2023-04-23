Про це 24 Каналу розповів Тарас Березовець – офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна. За його словами, у ході контрнаступу ЗСУ, для України буде вигідним розпорошення військ ворога та неможливість керування своїми резервами.

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Українські ДРГ вже в Росії

У Німеччині назвали допустимими операції Збройних Сил Україні на території Росії. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, при такій війні, яку розв'язала Москва, проникнення українських військових на територію Росії є цілком нормальним.

Українські диверсійно-розвідувальні групи давно вже працюють на власне території Росії. Це стосується не тільки так званого "російського добровольчого корпуса", але й підрозділів безпосередньо Збройних Сил. Вони мають свої джерела інформації та своїх людей, які вже допомагають і готові робити це надалі,

– зазначив Тарас Березовець.

В умовах ведення цієї війни Україну ніщо не обмежує використовувати військових ЗСУ для боротьби та певних завдань на території Росії. Але Березовець наголосив, що суттєвою відмінністю від російських методів є те, що Україна не воює із цивільним населенням.

"Наша мета – виключно військові об'єкти у Росії. Жодного разу Україна не завдавала ударів по цивільних об'єктах на території Росії, що б про це не розповідали кремлівські пропагандисти", – підкреслив офіцер ЗСУ.

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Поки у жодному випадку, коли завдавалися удари по військових об'єктах Росії Генштаб ЗСУ не брав за це відповідальності. Хоч було припущення дотичності української сторони.

Це доведено не було. Але, повторюсь, в умовах ведення цієї нас нічого не обмежує використовувати озброєння як українського, так і західного виробництва,

– зазначив Березовець.

На його думку, з початку українського контрнаступу така активність на території Росії буде потрібною та бажаною. Не секретом є те, що для України вигідно, аби ворог розпорошував свої сили, а в його тилах розпочалася паніка.

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